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Η νίκη του Προμηθέα επί του Λαυρίου από... άλλη ματιά (vid)

Η νίκη του Προμηθέα επί του Λαυρίου από... άλλη ματιά (vid)

Η νίκη του Προμηθέα επί του Λαυρίου από... άλλη ματιά (vid)

Ο Προμηθέας επικράτησε του Λαυρίου με 77-66 για την 10η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και εσείς μπορείτε να δείτε τα όσα συνέβησαν στην Πάτρα από μια... διαφορετική ματιά.

Η διοίκηση του Προμηθέα έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα με όλα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.

Μόνο που τα παρουσίασε από την... δική της οπτική γωνία.

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