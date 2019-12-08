Η νίκη του Προμηθέα επί του Λαυρίου από... άλλη ματιά (vid)

Η διοίκηση του Προμηθέα έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα με όλα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.
Μόνο που τα παρουσίασε από την... δική της οπτική γωνία.
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
LIVE
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 2
LIVE
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3vs
ΘΕΛΤΑ 2
LIVE
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1vs
ΜΙΛΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 2vs
ΤΖΕΝΟΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΙΝΟ 2vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 0vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2vs
1. FC KOLN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
PADERBORN 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 80vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 86
LIVE
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 21vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 15
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
LIVE
ΜΑΡΣΕΙΓ 0vs
GIRONDINS BORDEAUX 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΜΣ 3vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΝΤ 1vs
ΝΤΙΖΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 2vs
URAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK SOCHI 1vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 1vs
ΡΟΣΤΟΦ 4
LIVE
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 86vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
MONBUS OBRADOIRO 82vs
REAL BETIS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 67vs
ZARAGOZA 85
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 87vs
JOVENTUT BADALONA 86
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 75vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
LIVE
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ 35vs
ALMA TRIESTE 24
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANI BAS. BRESCIA 86vs
ORIORA PISTOIA 74
ΤΕΛΙΚΟ
VL PESARO 65vs
ΜΙΛAΝΟ 71
ΤΕΛΙΚΟ
RED OCTOBER CANTU 74vs
ΒΑΡΕΖΕ 67
ΤΕΛΙΚΟ
HAPPY CASA BRINDISI 77vs
SASSARI 83
ΤΕΛΙΚΟ
VANOLI BAS. CREMONA 78vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
DE LONGHI TREVISO 91vs
REGGIANA 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 85vs
OGM ORMANSPOR 52
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 96vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 80vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΚΗΦΙΣΙA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Ο Προμηθέας επικράτησε του Λαυρίου με 77-66 για την 10η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και εσείς μπορείτε να δείτε τα όσα συνέβησαν στην Πάτρα από μια... διαφορετική ματιά.
Η διοίκηση του Προμηθέα έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα με όλα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.
Μόνο που τα παρουσίασε από την... δική της οπτική γωνία.