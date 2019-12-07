ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Έκλεψε ο Ρέι, κάρφωσε ο Σαντ Ρος! (vid)

Όμορφη φάση στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.
Ο Ρέι έκανε σημαντικό κλέψιμο, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και την κατάλληλη στιγμή εδωσε στον Σαντ Ρος που τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
LIVE
ΓΡΑΝAΔΑ 0vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
MALLORCA -
LIVE
ΑΤΑΛAΝΤΑ 2vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
LIVE
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 0
LIVE
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0
LIVE
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΜAΙΝΤΖ 1
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
LIVE
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 84vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 87
LIVE
ΠΑΟΚ 67vs
ΑΕΚ 71
LIVE
ΛAΡΙΣΑ 77vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 65
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 77vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 87vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 108vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 112vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 136
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΝΙΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΝ -vs
ΑΝΖΕ -
RC STRASBOURG -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
LIVE
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 1vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 3vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 0
AKHMAT GROZNY -vs
ΟΥΦΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
UNICAJA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 36vs
BESIKTAS 28
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 96vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 91vs
BANDIRMA B.I.K. 70
ΤΟΦΑΣ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
CHANG KAI-CHEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANG/KIM 1vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 1vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 3vs
GWAREK ORNONTOWICE 1
Ο Ρέι έκανε το κλέψιμο και έδωσε στον Σαντ Ρος που δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει.
Όμορφη φάση στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.
Ο Ρέι έκανε σημαντικό κλέψιμο, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και την κατάλληλη στιγμή εδωσε στον Σαντ Ρος που τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.
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