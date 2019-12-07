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ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Έκλεψε ο Ρέι, κάρφωσε ο Σαντ Ρος! (vid)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Έκλεψε ο Ρέι, κάρφωσε ο Σαντ Ρος! (vid)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Έκλεψε ο Ρέι, κάρφωσε ο Σαντ Ρος! (vid)

Ο Ρέι έκανε το κλέψιμο και έδωσε στον Σαντ Ρος που δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει.

Όμορφη φάση στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Ο Ρέι έκανε σημαντικό κλέψιμο, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και την κατάλληλη στιγμή εδωσε στον Σαντ Ρος που τελείωσε τη φάση με κάρφωμα.

Δείτε τη φάση

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