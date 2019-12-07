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ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueBasket League: Η ΑγωνιστικήΡέθυμνο Cretan Kings
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Ρέκορντμαν συμμετοχών στο Ρέθυμνο ο Χριστοδούλου (pic)

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Ρέκορντμαν συμμετοχών στο Ρέθυμνο ο Χριστοδούλου (pic)

O Ανδρέας Χριστοδούλου έφτασε τις 87 συμμετοχές με τη φανέλα του Ρεθύμνου κι έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες παρουσίες στην ΕΚΟ Basket League στην ιστορία των Κρητικών.

Το Ρέθυμνο Cretan Kings δοκιμάζεται στην έδρα της Λάρισας και ο Κύπριος γκαρντ έφτασε τις 87 συμμετοχές, περισσότερες από κάθε άλλον στην ιστορία των Κρητικών στη μεγάλη κατηγορία.

Η σχετική ανάρτηση του Ρεθύμνου

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