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    vs

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    vs

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  • ΤΕΛΙΚΟ

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    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

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Πλήρης ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο

Πλήρης ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο

Πλήρης ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για το ματς με αντίπαλο τον Πανιώνιο. 

Ο Άρης παίζει πρόωρο τελικό αφού υποδέχεται τους Νεοσμυρνιώτες και η νίκη είναι απαραίτητη.

Το ευχάριστο είναι πως ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα αφού και ο Διαμαντής Σλαφτσάκη έχει μπει στις προπονήσεις. 

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