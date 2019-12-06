Πλήρης ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Άρης παίζει πρόωρο τελικό αφού υποδέχεται τους Νεοσμυρνιώτες και η νίκη είναι απαραίτητη.
Το ευχάριστο είναι πως ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα αφού και ο Διαμαντής Σλαφτσάκη έχει μπει στις προπονήσεις.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 0vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 9
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
INTER -vs
ΡΟΜΑ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
INTER -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 9
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ΜΚ ΧΙΜΚΙ 0vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 109vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 132vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 139
OSC LILLE -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΙΜ -vs
ΛΥΩΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 0
LIVE
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
YUKI MOCHIZUKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 0vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΖΕ 0vs
LEE DUCKHEE 2
ΤΕΛΙΚΟ
TANG QIANHUI 1vs
PARK SOHYUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NAM JI SUNG 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
MOCHIZUKI/SHIMA. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SASI KUMAR MUKUND 0vs
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JIANG/TANG 1vs
JANG/KIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHOI/HAN 0vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PURCELL/YAMASAKI 0vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
URSUS WARSZAWA 4vs
POLONIA WARSZAWA 2
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ROGASKA -
Ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για το ματς με αντίπαλο τον Πανιώνιο.
Ο Άρης παίζει πρόωρο τελικό αφού υποδέχεται τους Νεοσμυρνιώτες και η νίκη είναι απαραίτητη.
Το ευχάριστο είναι πως ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα αφού και ο Διαμαντής Σλαφτσάκη έχει μπει στις προπονήσεις.