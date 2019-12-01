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Κολοσσός - Παναθηναϊκός: Παπαγιάννης, the dunker! (vid)

Κολοσσός - Παναθηναϊκός: Παπαγιάννης, the dunker! (vid)

Κολοσσός - Παναθηναϊκός: Παπαγιάννης, the dunker! (vid)

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έγινε αποδέκτης των ασίστ των συμπαικτών του και έκανε δύο όμορφα καρφώματα!

Πρώτα του πάσαρε ο Φριντέτ. Μετά του έβγαλε πάσα ο Καλάθης. Η κατάληξη, όμως, ήταν η ίδια.

Ο Παπαγιάννης κάρφωσε στην μπασκέτα και προσέφερε θέαμα στο Κολοσσός - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

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