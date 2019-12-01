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Η νίκη της ΑΕΚ από άλλη.... γωνία (vid)

Η νίκη της ΑΕΚ από άλλη.... γωνία (vid)

Η νίκη της ΑΕΚ από άλλη.... γωνία (vid)

Παρακολουθείστε την παρακάμερα από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Προμηθέα. 

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο με την παρακάμερα από την αναμέτρηση και την πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Προμηθέα, για την 9η αγωνιστική της Basket League.

Δείτε το βίντεο με όμορφα πλάνα που δεν έπιασαν οι κάμερες της τηλεοπτικής παραγωγής...

Η παρακάμερα του ΑΕΚ – Προμηθέας | AEKBC

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