Η νίκη της ΑΕΚ από άλλη.... γωνία (vid)

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο με την παρακάμερα από την αναμέτρηση και την πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Προμηθέα, για την 9η αγωνιστική της Basket League.
Δείτε το βίντεο με όμορφα πλάνα που δεν έπιασαν οι κάμερες της τηλεοπτικής παραγωγής...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
NORWICH CITY -vs
ARSENAL -
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SC FREIBURG -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
NORWICH CITY -vs
ARSENAL -
WOLVES -vs
SHEFFIELD UNITED -
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
LIVE
SEVILLA FC 0vs
CD LEGANES 0
ATHLETIC BILBAO -vs
GRANADA CF -
ESPANYOL -vs
OSASUNA -
GETAFE CF -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
LIVE
JUVENTUS 1vs
US SASSUOLO 1
INTER -vs
SPAL -
PARMA -vs
AC MILAN -
LAZIO -vs
UDINESE -
SSC NAPOLI -vs
FC BOLOGNA -
HELLAS VERONA -vs
AS ROMA -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SC FREIBURG -
VFL WOLFSBURG -vs
SV WERDER BREMEN -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 100vs
DENVER NUGGETS 97
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 119vs
INDIANA PACERS 116
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 158vs
ATLANTA HAWKS 111
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 137vs
CHARLOTTE HORNETS 96
BROOKLYN NETS -vs
MIAMI HEAT -
MINNESOTA -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
NEW YORK KNICKS -vs
BOSTON CELTICS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
DALLAS MAVERICKS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
OKLAHOMA CITY -
DETROIT PISTONS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
FC NANTES -vs
TOULOUSE FC -
STADE RENNES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
LIVE
GAZISEHIR GAZIANTEP 0vs
DENIZLISPOR 0
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
ANTALYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
GALATASARAY -
FK SOCHI -vs
ORENBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
DINAMO MOSKVA -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
SPARTAK MOSKVA -
LIVE
REAL BETIS 29vs
ESTUDIANTES 21
LIVE
GRAN CANARIA 1vs
FUENLABRADA 0
JOVENTUT BADALONA -vs
BILBAO BASKET -
ZARAGOZA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
LIVE
OPENJOBMETIS VARESE 58vs
VIRTUS ROMA 39
ALMA TRIESTE -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
SASSARI -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΙΛAΝΟ -vs
REGGIANA -
VL PESARO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RED OCTOBER CANTU -
BURSASPOR -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
OGM ORMANSPOR -vs
AFYON BELEDIYE -
GILLINGHAM -vs
DONCASTER ROVERS -
COVENTRY CITY -vs
IPSWICH TOWN -
NORTHAMPTON TOWN -vs
NOTTS COUNTY -
ROCHDALE -vs
BOSTON UNITED -
BLACKPOOL -vs
MAIDSTONE UNITED -
BRISTOL ROVERS -vs
PLYMOUTH ARGYLE -
PETERBOROUGH UNITED -vs
DOVER ATHLETIC -
EXETER CITY -vs
HARTLEPOOL UNITED -
CRAWLEY TOWN -vs
FLEETWOOD TOWN -
TRANMERE ROVERS -vs
CHICHESTER CITY -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
Παρακολουθείστε την παρακάμερα από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Προμηθέα.
Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο με την παρακάμερα από την αναμέτρηση και την πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Προμηθέα, για την 9η αγωνιστική της Basket League.
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