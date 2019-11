Επιστρέφει στο Ηράκλειο το All Star Game της ΕΚΟ Basket League

Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, ανέφερε σχετικά για το θέμα: «Το 24ο ΕΚΟ All Star Game θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Φεβρουαρίου. Μετά την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη, ο θεσμός του EKO All Star Game ταξιδεύει στο νησί της Κρήτης και σε μια ακόμη μεγάλη πόλη της χώρας μας. Το Ηράκλειο έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την αγάπη του για το μπάσκετ, ενώ έχει δημιουργήσει την δική του παράδοση στην διεξαγωγή μεγάλων διοργανώσεων. Θεωρούμε ότι έχει όλα τα εχέγγυα για να φιλοξενήσει μια απόλυτα επιτυχημένη «Γιορτή του Επαγγελματικού Μπάσκετ» όπως ήταν οι δύο προηγούμενες μετά την αναβίωση του θεσμού. Το 24ο ΕΚΟ All Star Game θα έχει το... άρωμα της κρητικής φιλοξενίας και μια σειρά από εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν όσο πλησιάζουμε προς το διήμερο 8 και 9 Φεβρουαρίου. Κάθε θεσμός για να παραμείνει επιτυχημένος πρέπει να ανανεώνεται και σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ και την EKO θα συμπεριλάβουμε στην 24ο διοργάνωση καινοτομίες για να συνεχίσει το All Star Game να είναι από τις πιο αγαπημένες εκδηλώσεις των παιδιών, των νέων και της ελληνικής οικογένειας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΣΑΚ, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, στάθηκε τόσο στη διοργάνωση όσο και στις κοινωνικές δράσεις: «Ο ΠΣΑΚ πάντα θέλει να υποστηρίζει τις κοινωνικές δράσεις και θα συμμετέχει στην υλοποίηση της προσπάθειας του ‘’Make Your Point’’. Όταν έπαιζα στο Σιατλ, η ομάδα είχε αναλάβει μια παρόμοια δράση, να ανακατασκευάσει ένα ανοικτό γήπεδο. Ως Κρητικός, χαίρομαι που θα γίνει στο Ηράκλειο το EKO Αll Star Game. Είναι σημαντική η επίδραση για την ανάπτυξη του μπάσκετ, γιατί την προηγούμενη φορά που φιλοξενήθηκε στα Χανιά, αυξήθηκαν κατά 3.000 τα νέα δελτία!».