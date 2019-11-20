Το πρόγραμμα της EKO Basket League μέχρι το τέλος του α' γύρου

Αναλυτικά τα ματς από την 10η έως και την 13η αγωνιστική
LIVE
ΠΑΟΚ 30vs
ZARAGOZA 20
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
RATIOPHARM ULM -
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 85vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 85vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 93vs
CRVENA ZVEZDA 80
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 84vs
ANADOLU EFES 90
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 92vs
MACCABI TEL AVIV 88
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 95vs
GOLDEN STATE 114
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 115vs
PORTLAND 104
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 120vs
PHOENIX SUNS 116
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 112vs
OKLAHOMA CITY 107
LIVE
UNICS KAZAN 36vs
NANTERRE 92 42
LIVE
TOFAS 19vs
UMANA REYER VENEZIA 22
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 2vs
JOVENTUT BADALONA 5
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
RATIOPHARM ULM -
AS MONACO -vs
MACCABI RISHON -
PARTIZAN -vs
RYTAS -
MORABANC ANDORRA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
OLDENBURG -vs
TRENTO -
ARKA GDYNIA -vs
BUDUCNOST -
LIMOGES -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
LIVE
NEPTUNAS 20vs
BESIKTAS 16
LIVE
ΠΑΟΚ 30vs
ZARAGOZA 20
LIVE
GAZIANTEP 23vs
NIZHNY NOVGOROD 23
NYMBURK -vs
MORNAR BAR -
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SZOMBATHELY -
SAN PABLO BURGOS -vs
HAPOEL JERUSALEM -
SIG STRASBOURG -vs
LIETKABELIS -
DARLINGTON 1883 -vs
WALSALL -
LINCOLN CITY -vs
IPSWICH TOWN -
WYCOMBE WANDERERS -vs
TRANMERE ROVERS -
NEWPORT COUNTY -vs
GRIMSBY TOWN -
SL BENFICA -vs
HAOK MLADOST -
LIVE
LEVANTE UD II 0vs
SELECCION VALENCIANA 0
CONC. WIEMELHAUSEN -vs
ROT-WEISS ESSEN U19 -
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα στην EKO Basket League μέχρι και το τέλος του α' γύρου.
Αναλυτικά τα ματς από την 10η έως και την 13η αγωνιστική