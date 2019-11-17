Εμφατικά καρφώματα από Σαρικόπουλο και Μορέιρα (vid)

Οι δύο πιο εντυπωσιακές φάσεις του πρώτου ημιχρόνου από το «Ανδρέας Παπανδρέου» ανήκουν στους ψηλούς του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου.
Στη μία πλευρά κάρφωσε ο Ζήσης Σαρικόπουλος και στην άλλη ο Γιανίκ Μορέιρα.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΑ 2vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 111vs
BROOKLYN NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 83vs
MILWAUKEE BUCKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 102vs
CHARLOTTE HORNETS 103
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 105vs
HOUSTON ROCKETS 125
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 94
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 116vs
PORTLAND 121
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
TORONTO RAPTORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 150vs
ATLANTA HAWKS 101
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
LIVE
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) 31vs
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) 132
LIVE
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) 47vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) 78
LIVE
ΕΛΛAΔΑ (Γ) 84vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) 46
LIVE
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) 17vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) 5
LIVE
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) 22vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) 12
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 68vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γ) 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ (Γ) 72vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) 74vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 51
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
GREAT BRITAIN (W) -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
LIVE
VALENCIA 28vs
ZARAGOZA 11
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 94vs
ESTUDIANTES 72
ΤΕΛΙΚΟ
GRAN CANARIA 85vs
UCAM MURCIA 79
BILBAO BASKET -vs
REAL MADRID -
KIROLBET BASKONIA -vs
FUENLABRADA -
LIVE
ΗΡΑΚΛΗΣ 0vs
ΚΗΦΙΣΙA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
LIVE
OPENJOBMETIS VARESE 24vs
UMANA REYER VENEZIA 14
ΤΕΛΙΚΟ
TRENTO 79vs
VANOLI BAS. CREMONA 89
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 68vs
AFYON BELEDIYE 72
ΤΕΛΙΚΟ
TOFAS 76vs
FENERBAHCE BEKO 82
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 80vs
BURSASPOR 59
ΤΕΛΙΚΟ
DYNAMO KYIV 5vs
OBOLON-BROVAR KYIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK KRASNODAR 1vs
ROSTOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
CFR CLUJ 2vs
KISVARDA MASTER GOOD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 2vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 3vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΑ 2vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΔΟΡΡΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
Όμορφο θέαμα είχε η αναμέτρηση του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ.
Οι δύο πιο εντυπωσιακές φάσεις του πρώτου ημιχρόνου από το «Ανδρέας Παπανδρέου» ανήκουν στους ψηλούς του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου.
Στη μία πλευρά κάρφωσε ο Ζήσης Σαρικόπουλος και στην άλλη ο Γιανίκ Μορέιρα.
Δείτε τη φάσεις...