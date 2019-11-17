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Εμφατικά καρφώματα από Σαρικόπουλο και Μορέιρα (vid)

Εμφατικά καρφώματα από Σαρικόπουλο και Μορέιρα (vid)

Εμφατικά καρφώματα από Σαρικόπουλο και Μορέιρα (vid)

Όμορφο θέαμα είχε η αναμέτρηση του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ. 

Οι δύο πιο εντυπωσιακές φάσεις του πρώτου ημιχρόνου από το «Ανδρέας Παπανδρέου» ανήκουν στους ψηλούς του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου.

Στη μία πλευρά κάρφωσε ο Ζήσης Σαρικόπουλος και στην άλλη ο Γιανίκ Μορέιρα. 

Δείτε τη φάσεις...

 

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