Παναθηναϊκός: «Άχαστος» ενόψει «διαβολοβδομάδας» ο Φριντέτ! (vid)

Ο Αμερικανός «μπόμπερ» έμεινε εκτός 12άδας προκειμένου να μην ρισκάρουν στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ κάποια υποτροπή μετά τη θλάση που τον ταλαιπώρησε.

Παρόλα αυτά συνεχίζει... ακάθεκτος και δεν σταματούσε να ευστοχεί έξω από τα 6.75 μέτρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Ιωνικό Νικαίας. Αν μη τι άλλο δείχνει πανέτοιμος για την «διαβολοβδομάδα» και τα δύο ματς με Ζάλγκιρις στο Κάουνας και Μπάγερν στο Μόναχο...

.@jimmerfredette is getting ready for the upcoming week in @EuroLeague #paobc pic.twitter.com/4yq6uCS5gg

— George Kouvaris (@gkouvaris) November 16, 2019