ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGA ENDESA
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • SUPER LEAGUE 2
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LEGA A
  • PREMIER LEAGUE
  • LIGUE 1
  • A1 VOLLEY MEN

  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1

    vs

    ΟΦΗ 2

    LIVE MATCH

  • ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -

    vs

    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -

    PRE-MATCH

  • LARISA -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • EVERTON FC -

    vs

    TOTTENHAM HOTSPUR -

    PRE-MATCH

  • CRYSTAL PALACE -

    vs

    LEICESTER CITY -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    VILLARREAL CF 0

    vs

    ATHLETIC BILBAO 0

    LIVE MATCH

  • AC MILAN -

    vs

    LAZIO -

    PRE-MATCH

  • GRANADA CF -

    vs

    REAL SOCIEDAD -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0

    vs

    ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0

    vs

    ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0

    vs

    ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0

    vs

    ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΒΕΡΟΙΑ 1

    vs

    ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΑΛΑΜAΤΑ 0

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0

    vs

    ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0

    vs

    ΤΡΙΚΑΛΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0

    vs

    ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΙAΛΥΣΟΣ 0

    vs

    ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΑΕΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Χρυσικόπουλος: Έφτασε τους 1000 πόντους στη Basket League

Χρυσικόπουλος: Έφτασε τους 1000 πόντους στη Basket League

Χρυσικόπουλος: Έφτασε τους 1000 πόντους στη Basket League

O Λίνος Χρυσικόπουλος έφτασε στο milestone των 1000 πόντων στη Basket League, με τους 4 πόντους που είχε κόντρα στον Πανιώνιο.

Η αναφορά του ΕΣΑΚΕ στο 1000άρι του Λίνου Χρυσικόπουλου στην Basket League

Σημαντικό, ατομικό επίτευγμα σημείωσε και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Με τους τέσσερις πόντους που είχε χθες, έφτασε τους 1.000 σε 183 εμφανίσεις στην ΕΚΟ Basket League.

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Μπλέιζερς: Χειρουργείο για τον Κόλινς

Μπάσκετ

Φενέρ - Αφιόν 86-80: Πήρε «ανάσα» με κορυφαίο Σλούκα!

Μπάσκετ

Η παρακάμερα στο Ολυμπιακός-Μακάμπι (vid)

Μπάσκετ

Ουόριορς: Off επ' αόριστον και ο Γκριν!

Μπάσκετ

Μάριο Τσάλμερς: 10+1 ιστορίες για τον... προσεχώς νέο παίκτη της ΑΕΚ (pics & vids)

Μπάσκετ

Τα 2 double double του Καλάθη στη «διαβολοβδομάδα»! (vid)

Best of internet