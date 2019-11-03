Χρυσικόπουλος: Έφτασε τους 1000 πόντους στη Basket League

Η αναφορά του ΕΣΑΚΕ στο 1000άρι του Λίνου Χρυσικόπουλου στην Basket League
Σημαντικό, ατομικό επίτευγμα σημείωσε και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Με τους τέσσερις πόντους που είχε χθες, έφτασε τους 1.000 σε 183 εμφανίσεις στην ΕΚΟ Basket League.
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΟΦΗ 2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
LIVE
VILLARREAL CF 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
AC MILAN -vs
LAZIO -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΟΦΗ 2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
VILLARREAL CF 0vs
ATHLETIC BILBAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
REAL VALLADOLID 3vs
MALLORCA 0
OSASUNA -vs
DEPORTIVO ALAVES -
CD LEGANES -vs
SD EIBAR -
CELTA DE VIGO -vs
GETAFE CF -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
LIVE
ATALANTA 0vs
CAGLIARI 2
GENOA CFC -vs
UDINESE -
LECCE -vs
US SASSUOLO -
HELLAS VERONA -vs
BRESCIA -
ACF FIORENTINA -vs
PARMA -
AC MILAN -vs
LAZIO -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
1. FC KOLN -
FC AUGSBURG -vs
FC SCHALKE 04 -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 87vs
DENVER NUGGETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 113vs
BROOKLYN NETS 109
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 109vs
MINNESOTA 131
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 105vs
PHOENIX SUNS 114
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 115vs
TORONTO RAPTORS 105
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 87vs
CHARLOTTE HORNETS 93
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 128vs
PHILADELPHIA 76ERS 129
INDIANA PACERS -vs
CHICAGO BULLS -
LIVE
UNICAJA 75vs
REAL BETIS 66
LIVE
JOVENTUT BADALONA 81vs
MONBUS OBRADOIRO 70
ESTUDIANTES -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
KIROLBET BASKONIA -vs
REAL MADRID -
VALENCIA -vs
GRAN CANARIA -
FC BARCELONA -vs
FUENLABRADA -
LIVE
ANADOLU EFES 74vs
SIGORTAM.NET ITU 40
ΤΕΛΙΚΟ
FENERBAHCE BEKO 86vs
AFYON BELEDIYE 80
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
BURSASPOR -
LIVE
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
LIVE
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
LIVE
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
LIVE
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1
LIVE
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
LIVE
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
LIVE
ΙAΛΥΣΟΣ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DENIZLISPOR 0vs
SIVASSPOR 2
KASIMPASA -vs
YENI MALATYASPOR -
KAYSERISPOR -vs
FENERBAHCE -
ΤΕΛΙΚΟ
HAPPY CASA BRINDISI 75vs
UMANA REYER VENEZIA 71
REGGIANA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
MILANO -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ORIORA PISTOIA -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
VL PESARO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
RED OCTOBER CANTU -
FK KRASNODAR -vs
ROSTOV -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
FC NANTES -
OGC NICE -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AS MONACO -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
O Λίνος Χρυσικόπουλος έφτασε στο milestone των 1000 πόντων στη Basket League, με τους 4 πόντους που είχε κόντρα στον Πανιώνιο.
Η αναφορά του ΕΣΑΚΕ στο 1000άρι του Λίνου Χρυσικόπουλου στην Basket League
Σημαντικό, ατομικό επίτευγμα σημείωσε και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Με τους τέσσερις πόντους που είχε χθες, έφτασε τους 1.000 σε 183 εμφανίσεις στην ΕΚΟ Basket League.