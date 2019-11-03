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H νίκη της ΑΕΚ με... άλλη ματιά (vid)

H νίκη της ΑΕΚ με... άλλη ματιά (vid)

H νίκη της ΑΕΚ με... άλλη ματιά (vid)

H AEK επικράτησε άνετα του Πανιωνίου στο ΟΑΚΑ και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.

Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Πανιώνιο, φτάνοντας στη 2η νίκη της στη Basket League.

H Βασίλισσα ήταν θεαματική σε πολλές περιπτώσεις και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.

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