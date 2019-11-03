H νίκη της ΑΕΚ με... άλλη ματιά (vid)

Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Πανιώνιο, φτάνοντας στη 2η νίκη της στη Basket League.
H Βασίλισσα ήταν θεαματική σε πολλές περιπτώσεις και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.
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ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
VILLARREAL CF -vs
ATHLETIC BILBAO -
AC MILAN -vs
LAZIO -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
REAL VALLADOLID -vs
MALLORCA -
VILLARREAL CF -vs
ATHLETIC BILBAO -
OSASUNA -vs
DEPORTIVO ALAVES -
CELTA DE VIGO -vs
GETAFE CF -
CD LEGANES -vs
SD EIBAR -
GRANADA CF -vs
REAL SOCIEDAD -
CRYSTAL PALACE -vs
LEICESTER CITY -
EVERTON FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ATALANTA -vs
CAGLIARI -
LECCE -vs
US SASSUOLO -
HELLAS VERONA -vs
BRESCIA -
GENOA CFC -vs
UDINESE -
ACF FIORENTINA -vs
PARMA -
AC MILAN -vs
LAZIO -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
1. FC KOLN -
FC AUGSBURG -vs
FC SCHALKE 04 -
LARISA -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 113vs
BROOKLYN NETS 109
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 87vs
DENVER NUGGETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 105vs
PHOENIX SUNS 114
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 115vs
TORONTO RAPTORS 105
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 109vs
MINNESOTA 131
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 87vs
CHARLOTTE HORNETS 93
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 128vs
PHILADELPHIA 76ERS 129
INDIANA PACERS -vs
CHICAGO BULLS -
LIVE
FENERBAHCE BEKO 20vs
AFYON BELEDIYE 18
ANADOLU EFES -vs
SIGORTAM.NET ITU -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BAHCESEHIR KOLEJI -
BANDIRMA B.I.K. -vs
BURSASPOR -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
UMANA REYER VENEZIA -
REGGIANA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
MILANO -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
ORIORA PISTOIA -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
VL PESARO -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
RED OCTOBER CANTU -
DENIZLISPOR -vs
SIVASSPOR -
KASIMPASA -vs
YENI MALATYASPOR -
KAYSERISPOR -vs
FENERBAHCE -
JOVENTUT BADALONA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
UNICAJA -vs
REAL BETIS -
ESTUDIANTES -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
KIROLBET BASKONIA -vs
REAL MADRID -
FC BARCELONA -vs
FUENLABRADA -
VALENCIA -vs
GRAN CANARIA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
FK KRASNODAR -vs
ROSTOV -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
FC NANTES -
OGC NICE -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AS MONACO -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
H AEK επικράτησε άνετα του Πανιωνίου στο ΟΑΚΑ και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.
Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Πανιώνιο, φτάνοντας στη 2η νίκη της στη Basket League.
H Βασίλισσα ήταν θεαματική σε πολλές περιπτώσεις και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έφτιαξε την παρακάμερα του ματς.
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