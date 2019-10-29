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Το TOP5 της 5ης αγωνιστικής της Basket League, με την κορυφή να ανήκει στον Μπλέικ! (vid)

Το TOP5 της 5ης αγωνιστικής της Basket League, με την κορυφή να ανήκει στον Μπλέικ! (vid)

Το TOP5 της 5ης αγωνιστικής της Basket League, με την κορυφή να ανήκει στον Μπλέικ! (vid)

Το TOP5 της Basket League έχει όμορφες φάσεις, με την κορυφή να ανήκει στον Μπλέικ.

Ο Μπράιον Μπλέικ ξεχωρίζει στο TOP 5 της Basket League της τελευταίας αγωνιστικής, αφού με το κάρφωμα του με την περιστροφή «έκλεψε» τις εντυπώσεις. Όμορφες φάσεις περιλαμβάνονται σε όλες τις θέσεις.

Απολαύστε το θέαμα:

Το Top-5 της 5ης αγωνιστικής

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