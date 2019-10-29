Το TOP5 της 5ης αγωνιστικής της Basket League, με την κορυφή να ανήκει στον Μπλέικ! (vid)

Ο Μπράιον Μπλέικ ξεχωρίζει στο TOP 5 της Basket League της τελευταίας αγωνιστικής, αφού με το κάρφωμα του με την περιστροφή «έκλεψε» τις εντυπώσεις. Όμορφες φάσεις περιλαμβάνονται σε όλες τις θέσεις.
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BC KHIMKI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ANADOLU EFES -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
MILANO -
LYON-VILLEURBANNE -vs
KIROLBET BASKONIA -
FC BARCELONA -vs
VALENCIA -
FC BARCELONA -vs
REAL VALLADOLID -
DEPORTIVO ALAVES -vs
ATLETICO MADRID -
BRESCIA -vs
INTER -
PARMA -vs
HELLAS VERONA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4vs
ΛΑΜΙΑ 1
DEPORTIVO ALAVES -vs
ATLETICO MADRID -
FC BARCELONA -vs
REAL VALLADOLID -
PARMA -vs
HELLAS VERONA -
BRESCIA -vs
INTER -
BC KHIMKI -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ANADOLU EFES -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
MILANO -
LYON-VILLEURBANNE -vs
KIROLBET BASKONIA -
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 105vs
CHICAGO BULLS 98
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 96vs
INDIANA PACERS 94
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 103vs
PHILADELPHIA 76ERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 104vs
ORLANDO MAGIC 95
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 123vs
GOLDEN STATE 134
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 129vs
CLEVELAND CAVALIERS 112
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 116vs
OKLAHOMA CITY 112
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 113vs
PORTLAND 110
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 94vs
DENVER NUGGETS 101
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 95vs
UTAH JAZZ 96
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 111vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
MORNAR BAR -
ANWIL WLOCLAWEK -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
ΠΑΟΚ -vs
NEPTUNAS -
BANDIRMA B.I.K. -vs
SAN PABLO BURGOS -
BONN -vs
BESIKTAS -
SIG STRASBOURG -vs
BAXI MANRESA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
HAPOEL UNET HOLON -
RYTAS -vs
UMANA REYER VENEZIA -
RATIOPHARM ULM -vs
MACCABI RISHON -
NANTERRE 92 -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
JOVENTUT BADALONA -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
HARINGEY BOROUGH -vs
YEOVIL TOWN -
SL BENFICA -vs
OK MLADOST BRCKO -
Το TOP5 της Basket League έχει όμορφες φάσεις, με την κορυφή να ανήκει στον Μπλέικ.
Ο Μπράιον Μπλέικ ξεχωρίζει στο TOP 5 της Basket League της τελευταίας αγωνιστικής, αφού με το κάρφωμα του με την περιστροφή «έκλεψε» τις εντυπώσεις. Όμορφες φάσεις περιλαμβάνονται σε όλες τις θέσεις.
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