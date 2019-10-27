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Περιστέρι - Λαύριο 88-62: Μια mini movie αφιερωμένη στο ωραίο φύλο! (vid)

Περιστέρι - Λαύριο 88-62: Μια mini movie αφιερωμένη στο ωραίο φύλο! (vid)

Περιστέρι - Λαύριο 88-62: Μια mini movie αφιερωμένη στο ωραίο φύλο! (vid)

Η αναμέτρηση του Περιστερίου Winmasters με το Λαύριο ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Γι' αυτό το λόγο, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων διοργάνωσε... Ladies Night στο παιχνίδι, με την είσοδο για τις γυναίκες να είναι ελεύθερη.

Το ωραίο φύλο είχε την τιμητική του στην mini movie της ομάδας.

Περιστέρι winmasters - Λαύριο Mega Bolt (Mini Movie)

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