Περιστέρι - Λαύριο 88-62: Μια mini movie αφιερωμένη στο ωραίο φύλο! (vid)

Γι' αυτό το λόγο, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων διοργάνωσε... Ladies Night στο παιχνίδι, με την είσοδο για τις γυναίκες να είναι ελεύθερη.
Το ωραίο φύλο είχε την τιμητική του στην mini movie της ομάδας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
GRANADA CF 0vs
REAL BETIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELTA DE VIGO 0vs
REAL SOCIEDAD 1
LEVANTE UD -vs
ESPANYOL -
SEVILLA FC -vs
GETAFE CF -
OSASUNA -vs
VALENCIA CF -
NEWCASTLE UNITED -vs
WOLVES -
NORWICH CITY -vs
MANCHESTER UNITED -
LIVERPOOL FC -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
ARSENAL -vs
CRYSTAL PALACE -
LIVE
FC BOLOGNA 2vs
SAMPDORIA 1
SPAL -vs
SSC NAPOLI -
ATALANTA -vs
UDINESE -
TORINO FC -vs
CAGLIARI -
AS ROMA -vs
AC MILAN -
ACF FIORENTINA -vs
LAZIO -
VFL WOLFSBURG -vs
FC AUGSBURG -
B. MONCHENGLADBACH -vs
EINTRACHT FRANKFURT -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 126vs
MIAMI HEAT 131
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 111vs
PHILADELPHIA 76ERS 117
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 103vs
ORLANDO MAGIC 99
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 84vs
TORONTO RAPTORS 108
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 126vs
NEW ORLEANS PELICANS 123
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 110vs
INDIANA PACERS 99
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 124vs
WASHINGTON WIZARDS 122
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 130vs
LOS ANGELES CLIPPERS 122
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 113vs
SACRAMENTO KINGS 81
OKLAHOMA CITY -vs
GOLDEN STATE -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
BROOKLYN NETS -
LIVE
REAL MADRID 92vs
BAXI MANRESA 74
LIVE
BILBAO BASKET 80vs
FUENLABRADA 71
REAL BETIS -vs
MORABANC ANDORRA -
ZARAGOZA -vs
FC BARCELONA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
KIROLBET BASKONIA -
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1
LIVE
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
LIVE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
LIVE
GALATASARAY 35vs
FENERBAHCE BEKO 37
ΤΕΛΙΚΟ
BUYUKCEKMECE 80vs
BANDIRMA B.I.K. 104
TURK TELEKOM -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
LIVE
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
LIVE
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
LIVE
VIRTUS ROMA 15vs
MILANO 8
OPENJOBMETIS VARESE -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VL PESARO -vs
REGGIANA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ORIORA PISTOIA -
RED OCTOBER CANTU -vs
SASSARI -
ΤΕΛΙΚΟ
YENI MALATYASPOR 4vs
KAYSERISPOR 0
GOZTEPE -vs
KASIMPASA -
GENCLERBIRLIGI -vs
DENIZLISPOR -
BESIKTAS -vs
GALATASARAY -
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 0vs
ZENIT ST PETERSBURG 2
CSKA MOSCOW -vs
DINAMO MOSKVA -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
SPARTAK MOSKVA -
FK KRASNODAR -vs
ORENBURG -
STADE RENNES -vs
TOULOUSE FC -
AS SAINT-ETIENNE -vs
AMIENS SC -
PARIS SAINT-GERMAIN -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
Η αναμέτρηση του Περιστερίου Winmasters με το Λαύριο ήταν αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.
Γι' αυτό το λόγο, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων διοργάνωσε... Ladies Night στο παιχνίδι, με την είσοδο για τις γυναίκες να είναι ελεύθερη.
Το ωραίο φύλο είχε την τιμητική του στην mini movie της ομάδας.