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Ο Φίλερ έκοψε εντυπωσιακά τον Χάμοντς (vid)

Ο Φίλερ έκοψε εντυπωσιακά τον Χάμοντς (vid)

Ο Φίλερ έκοψε εντυπωσιακά τον Χάμοντς (vid)

Ο Αμερικάνος φόργουορντ του Προμηθέα πρόσφερε θέαμα και στην άμυνα κόντρα στον Ήφαιστο. 

Ο Χάμονς του Ηφαίστου πήγε να τελειώσει τη φάση, αλλά ο Φίλερ με εντυπωσιακό τρόπο τον σταμάτησε.

Να θυμίσουμε πως νωρίτερα στην αναμέτρηση μεταξύ Ηφαίστου και Προμηθέα, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε καρφώσει εντυπωσιακά.

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