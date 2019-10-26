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ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueBasket League: Η Αγωνιστική
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Ήφαιστος - Προμηθέας: Το ανάποδο κάρφωμα του Φίλερ! (vid)

Ήφαιστος - Προμηθέας: Το ανάποδο κάρφωμα του Φίλερ! (vid)

Ήφαιστος - Προμηθέας: Το ανάποδο κάρφωμα του Φίλερ! (vid)

Ο Μπόγρης έβγαλε την ασίστ και ο Φίλερ τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα.  

Ο Προμηθέας δοκιμάζεται στη Λήμνο κόντρα στον Ήφαιστο για την 5η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και η συνεργασία των Μπόγρη - Φίλερ έβγαλε ένα όμορφο highlight στο «Νίκος Σαμαράς».

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