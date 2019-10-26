Ήφαιστος - Προμηθέας: Το ανάποδο κάρφωμα του Φίλερ! (vid)

Ο Προμηθέας δοκιμάζεται στη Λήμνο κόντρα στον Ήφαιστο για την 5η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και η συνεργασία των Μπόγρη - Φίλερ έβγαλε ένα όμορφο highlight στο «Νίκος Σαμαράς».
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ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 82vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
LYON-VILLEURBANNE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 66vs
CSKA MOSCOW 82
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 87vs
FENERBAHCE BEKO 74
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 0vs
LEICESTER CITY 9
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 3vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 0vs
AS MONACO 1
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 4vs
DEPORTIVO ALAVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
US SASSUOLO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΞAΝΘΗ 0
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
CD LEGANES 0vs
MALLORCA 0
REAL VALLADOLID -vs
SD EIBAR -
ATLETICO MADRID -vs
ATHLETIC BILBAO -
LIVE
BRIGHTON & HOVE 1vs
EVERTON FC 1
LIVE
WEST HAM UNITED 0vs
SHEFFIELD UNITED 0
LIVE
WATFORD FC 0vs
AFC BOURNEMOUTH 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER CITY 3vs
ASTON VILLA 0
BURNLEY FC -vs
CHELSEA -
LIVE
LECCE 1vs
JUVENTUS 1
INTER -vs
PARMA -
GENOA CFC -vs
BRESCIA -
LIVE
HERTHA BSC 0vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 2
LIVE
FC SCHALKE 04 0vs
BORUSSIA DORTMUND 0
LIVE
BAYERN MUNCHEN 1vs
UNION BERLIN 0
LIVE
PADERBORN 07 1vs
FORTUNA DUSSELDORF 0
LIVE
SC FREIBURG 1vs
RB LEIPZIG 0
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
SV WERDER BREMEN -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 81vs
ΠΑΟΚ 51
LIVE
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 63vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
LIVE
ΗΡΑΚΛΗΣ 74vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 82
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 62vs
LARISA 59
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 99vs
MINNESOTA 121
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 112vs
TORONTO RAPTORS 106
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 113vs
NEW YORK KNICKS 109
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 116vs
DALLAS MAVERICKS 123
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 85vs
WASHINGTON WIZARDS 97
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 102vs
CHICAGO BULLS 110
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 108vs
PHOENIX SUNS 107
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 112vs
PORTLAND 122
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 95vs
UTAH JAZZ 86
MILWAUKEE BUCKS -vs
MIAMI HEAT -
LIVE
AKHMAT GROZNY 1vs
ARSENAL TULA 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAMBOV 3vs
UFA 0
ROSTOV -vs
FK SOCHI -
ΤΕΛΙΚΟ
BAHCESEHIR KOLEJI 85vs
TOFAS 92
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 67vs
PINAR KARSIYAKA 83
AFYON BELEDIYE -vs
BESIKTAS -
BURSASPOR -vs
ANADOLU EFES -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIVASSPOR 2vs
ANTALYASPOR 1
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
ALANYASPOR -
FENERBAHCE -vs
KONYASPOR -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
OSC LILLE -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
REIMS -vs
NIMES OLYMPIQUE -
OLYMPIQUE LYON -vs
FC METZ -
RC STRASBOURG -vs
OGC NICE -
BREST -vs
DIJON FCO -
MONTPELLIER HSC -vs
ANGERS SCO -
UCAM MURCIA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
GRAN CANARIA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UNICAJA -vs
ESTUDIANTES -
SAN PABLO BURGOS -vs
VALENCIA -
TRENTO -vs
DE LONGHI TREVISO -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
Ο Μπόγρης έβγαλε την ασίστ και ο Φίλερ τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα.
Ο Προμηθέας δοκιμάζεται στη Λήμνο κόντρα στον Ήφαιστο για την 5η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και η συνεργασία των Μπόγρη - Φίλερ έβγαλε ένα όμορφο highlight στο «Νίκος Σαμαράς».
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