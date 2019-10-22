Ο Πάσαλιτς στην κορυφή του Top 5 (vid)

Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχε μπόλικες φάσεις που πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα.
Στην κορυφή του Top 5 βρέθηκε ο Μουχάμεντ Πάσαλιτς το τρίποντο του οποίου χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο.
Δείτε το Top 5.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
BAYERN MUNCHEN -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
CRVENA ZVEZDA -
SHAKHTAR DONETSK -vs
DINAMO ZAGREB -
ATLETICO MADRID -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
GALATASARAY -vs
REAL MADRID -
CLUB BRUGGE -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
MANCHESTER CITY -vs
ATALANTA -
JUVENTUS -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
TORONTO RAPTORS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
LOS ANGELES CLIPPERS -vs
LOS ANGELES LAKERS -
ATLETICO MADRID -vs
BAYER 04 LEVERKUSEN -
SHAKHTAR DONETSK -vs
DINAMO ZAGREB -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
BAYERN MUNCHEN -
GALATASARAY -vs
REAL MADRID -
JUVENTUS -vs
LOKOMOTIV MOSKVA -
CLUB BRUGGE -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
TOTTENHAM HOTSPUR -vs
CRVENA ZVEZDA -
MANCHESTER CITY -vs
ATALANTA -
BESIKTAS -vs
ZARAGOZA -
SZOMBATHELY -vs
ΠΑΟΚ -
NYMBURK -vs
GAZIANTEP -
FILOU OOSTENDE -vs
HAPOEL UNET HOLON -
MORNAR BAR -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
SIG STRASBOURG -
PAU-LACQ-ORTHEZ -vs
RASTA VECHTA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
BONN -
SAN PABLO BURGOS -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
MACCABI RISHON -vs
MORABANC ANDORRA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
VIRTUS BOLOGNA -
KK PARTIZAN -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
UMANA REYER VENEZIA -vs
LIMOGES -
HAOK MLADOST -vs
IBB POLONIA LONDON -
WOKING -vs
EBBSFLEET UNITED -
BARNET -vs
POTTERS BAR TOWN -
POOLE TOWN -vs
HAYES & YEADING UTD. -
WREXHAM -vs
CHESTERFIELD -
BILLERICAY TOWN -vs
SUTTON UNITED -
WEALDSTONE -vs
MAIDENHEAD UNITED -
EASTLEIGH -vs
WELLING UNITED -
Το τρίποντο του Μουχάμεντ Πάσαλιτς ήταν η καλύτερη φάση της αγωνιστικής στην EKO Basket League.
Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχε μπόλικες φάσεις που πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα.
Στην κορυφή του Top 5 βρέθηκε ο Μουχάμεντ Πάσαλιτς το τρίποντο του οποίου χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο.
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