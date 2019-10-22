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Ο Πάσαλιτς στην κορυφή του Top 5 (vid)

Ο Πάσαλιτς στην κορυφή του Top 5 (vid)

Ο Πάσαλιτς στην κορυφή του Top 5 (vid)

Το τρίποντο του Μουχάμεντ Πάσαλιτς ήταν η καλύτερη φάση της αγωνιστικής στην EKO Basket League. 

Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχε μπόλικες φάσεις που πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα.

Στην κορυφή του Top 5 βρέθηκε ο Μουχάμεντ Πάσαλιτς το τρίποντο του οποίου χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο.

Δείτε το Top 5.

Το Top-5 της 4ης αγωνιστικής

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