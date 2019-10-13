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Οι εντυπωσιακές τάπες Μήτογλου-Τζόνσον στην ίδια φάση! (vid)

Οι εντυπωσιακές τάπες Μήτογλου-Τζόνσον στην ίδια φάση! (vid)

Οι εντυπωσιακές τάπες Μήτογλου-Τζόνσον στην ίδια φάση! (vid)

Οι δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού «έκρυψαν» το καλάθι στον Οκτάβιους Έλις. 

Ο Ντίνος Μήτογλου και ακολούθως ο Ουέσλι Τζόνσον έκοψαν με εντυπωσιακό τρόπο την προσπάθεια του Αμερικανού σέντερ του Προμηθέα.

Παρακολουθείστε την εντυπωσιακή άμυνα των παικτών του Παναθηναϊκού πάνω στον Οκτάβιους Έλις.

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