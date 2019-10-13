Οι εντυπωσιακές τάπες Μήτογλου-Τζόνσον στην ίδια φάση! (vid)

Ο Ντίνος Μήτογλου και ακολούθως ο Ουέσλι Τζόνσον έκοψαν με εντυπωσιακό τρόπο την προσπάθεια του Αμερικανού σέντερ του Προμηθέα.
Παρακολουθείστε την εντυπωσιακή άμυνα των παικτών του Παναθηναϊκού πάνω στον Οκτάβιους Έλις.
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ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0
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ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ 0
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ΡΩΣΙΑ 2
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ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
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ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
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BUYUKCEKMECE 64vs
OGM ORMANSPOR 84
ΤΕΛΙΚΟ
BURSASPOR 77vs
PINAR KARSIYAKA 85
ΤΕΛΙΚΟ
BANDIRMA B.I.K. 84vs
ANADOLU EFES 66
SIGORTAM.NET ITU -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
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ARSENAL TULA 1vs
JELGAVA 2
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DINAMO MOSKVA 2vs
PYUNIK YEREVAN 0
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VEJLE BK 2vs
HAUGESUND 4
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ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
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ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
Οι δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού «έκρυψαν» το καλάθι στον Οκτάβιους Έλις.
Ο Ντίνος Μήτογλου και ακολούθως ο Ουέσλι Τζόνσον έκοψαν με εντυπωσιακό τρόπο την προσπάθεια του Αμερικανού σέντερ του Προμηθέα.
Παρακολουθείστε την εντυπωσιακή άμυνα των παικτών του Παναθηναϊκού πάνω στον Οκτάβιους Έλις.