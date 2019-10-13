Ιωνικός - ΠΑΟΚ 83-66: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Η ομάδα του Νίκου Βετούλα άφησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» μόλις στους 4 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο κι έφτασε σε μια άνετη νίκη.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 2vs
ΕΛΛAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 4vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 1vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 0vs
ΣΟΥΗΔΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ 0vs
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
LARISA -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
PORTLAND -vs
PHOENIX SUNS -
BOSTON CELTICS -vs
CLEVELAND CAVALIERS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
SASSARI -vs
ALMA TRIESTE -
UMANA REYER VENEZIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
MILANO -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
TRENTO -
REGGIANA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VL PESARO -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
BUYUKCEKMECE -vs
OGM ORMANSPOR -
BURSASPOR -vs
PINAR KARSIYAKA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANADOLU EFES -
SIGORTAM.NET ITU -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
REAL MADRID -vs
FUENLABRADA -
GRAN CANARIA -vs
MORABANC ANDORRA -
BILBAO BASKET -vs
KIROLBET BASKONIA -
FC BARCELONA -vs
VALENCIA -
ESTUDIANTES -vs
BAXI MANRESA -
ARSENAL TULA -vs
JELGAVA -
DINAMO MOSKVA -vs
PYUNIK YEREVAN -
VEJLE BK -vs
HAUGESUND -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
Ο Ιωνικός «υπέταξε» τον ΠΑΟΚ στη Νίκαια, καθώς επικράτησε με 88-63, στην 3η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League.
Η ομάδα του Νίκου Βετούλα άφησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» μόλις στους 4 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο κι έφτασε σε μια άνετη νίκη.
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