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Ιωνικός - ΠΑΟΚ 83-66: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Ιωνικός - ΠΑΟΚ 83-66: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Ιωνικός - ΠΑΟΚ 83-66: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

Ο Ιωνικός «υπέταξε» τον ΠΑΟΚ στη Νίκαια, καθώς επικράτησε με 88-63, στην 3η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League.

Η ομάδα του Νίκου Βετούλα άφησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» μόλις στους 4 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο κι έφτασε σε μια άνετη νίκη.

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