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'Ηφαιστος - ΑΕΚ 72-68: Οι πανηγυρισμοί στο «Νίκος Σαμαράς» (pics)

'Ηφαιστος - ΑΕΚ 72-68: Οι πανηγυρισμοί στο «Νίκος Σαμαράς» (pics)

'Ηφαιστος - ΑΕΚ 72-68: Οι πανηγυρισμοί στο «Νίκος Σαμαράς» (pics)

Ο Ήφαιστος πανηγύρισε μια παλικαρίσια νίκη κόντρα στην ΑΕΚ κι έκανε το 3/3 στην ΕΚΟ Basket League.

Η ομάδα της Λήμνου επέστρεψε από το -12 (27') και χάρη στην τρίποντη... βόμβα του Μάριο Λιτλ, υπέταξε την «Βασίλισσα».

Δείτε «κλικς» από τους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων

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