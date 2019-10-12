'Ηφαιστος - ΑΕΚ 72-68: Οι πανηγυρισμοί στο «Νίκος Σαμαράς» (pics)

Η ομάδα της Λήμνου επέστρεψε από το -12 (27') και χάρη στην τρίποντη... βόμβα του Μάριο Λιτλ, υπέταξε την «Βασίλισσα».
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ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
VALENCIA 63
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 63vs
FC BARCELONA 87
ΤΕΛΙΚΟ
BC KHIMKI 79vs
KIROLBET BASKONIA 76
ΤΕΛΙΚΟ
ANADOLU EFES 106vs
ALBA BERLIN 105
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 85vs
ZALGIRIS KAUNAS 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΧΙΑ 2vs
ΑΓΓΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0vs
ΓΑΛΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3vs
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ 1vs
ΑΛΒΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 43vs
ΠΑΟΚ 38
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 73vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 72vs
ΑΕΚ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 95vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 74vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 56
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 75vs
BOSTON CELTICS 100
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 105vs
CHICAGO BULLS 87
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 109vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 87vs
PHILADELPHIA 76ERS 100
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 99vs
WASHINGTON WIZARDS 115
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 128vs
UTAH JAZZ 127
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 111vs
MILWAUKEE BUCKS 118
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 91vs
LOS ANGELES LAKERS 77
LIVE
KONYASPOR 1vs
ESKISEHIRSPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAKOW CZESTOCHOWA 2vs
ZAGLEBIE SOSNOWIEC 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC BOLOGNA 2vs
OLIMPIJA LJUBLJANA 2
ΤΕΛΙΚΟ
WISLA PLOCK 2vs
LKS LODZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
UDINESE 1vs
VENEZIA 1
ANTALYASPOR -vs
DESNA CHERNIHIV -
LIVE
GALATASARAY 45vs
BESIKTAS 44
ΤΕΛΙΚΟ
BAHCESEHIR KOLEJI 82vs
AFYON BELEDIYE 87
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 69vs
TOFAS 81
TURK TELEKOM -vs
FENERBAHCE BEKO -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ 0vs
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -
ΔΑΝΙΑ -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ -
ΙΤΑΛΙΑ -vs
ΕΛΛAΔΑ -
ΝΟΡΒΗΓΙΑ -vs
ΙΣΠΑΝΙΑ -
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ -vs
ΑΡΜΕΝΙΑ -
ΜAΛΤΑ -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ -
SAN PABLO BURGOS -vs
UCAM MURCIA -
REAL BETIS -vs
ZARAGOZA -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
MONBUS OBRADOIRO -
UNICAJA -vs
JOVENTUT BADALONA -
ORIORA PISTOIA -vs
VIRTUS ROMA -
Ο Ήφαιστος πανηγύρισε μια παλικαρίσια νίκη κόντρα στην ΑΕΚ κι έκανε το 3/3 στην ΕΚΟ Basket League.
Η ομάδα της Λήμνου επέστρεψε από το -12 (27') και χάρη στην τρίποντη... βόμβα του Μάριο Λιτλ, υπέταξε την «Βασίλισσα».
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