ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • FOOTBALL LEAGUE
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • EURO CHAMP. QUALIFICATION
  • CLUB FRIENDLY
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΗρακλής
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Καββαδάς: Επέστρεψε μετά από 357 μέρες, πάλι κόντρα στο Ρέθυμνο

Καββαδάς: Επέστρεψε μετά από 357 μέρες, πάλι κόντρα στο Ρέθυμνο

Καββαδάς: Επέστρεψε μετά από 357 μέρες, πάλι κόντρα στο Ρέθυμνο

Ο Βασίλης Καββαδάς πάτησε ξανά παρκέ μετά από 357 μέρες και το ματς της ΑΕΚ με το Ρέθυμνο στις 20 Οκτώβρη του 2018.

Επέστρεψε στη δράση ο Βασίλης Καββαδάς.

Ο Έλληνας σέντερ πάτησε παρκέ μετά από 357 μέρες στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Ρέθυμνο.

Τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 20 Οκτώβρη του 2018.

Τότε αγωνίστηκε στο ματς της ΑΕΚ με το Ρέθυμνο.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Άρης - Ηρακλής: Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Καββαδάς

Μπάσκετ

LIVE Κολοσσός - Λαύριο

Μπάσκετ

LIVE Περιστέρι Winmasters - Πανιώνιος

Μπάσκετ

ΛεΜπρόν: Φοβερή reverse και ανάποδο lay up! (vid)

Μπάσκετ

LIVE Ήφαιστος - ΑΕΚ

Μπάσκετ

ΑΕΚ: Στην 12άδα ο Σλότερ

Best of internet