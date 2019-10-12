Καββαδάς: Επέστρεψε μετά από 357 μέρες, πάλι κόντρα στο Ρέθυμνο

Επέστρεψε στη δράση ο Βασίλης Καββαδάς.
Ο Έλληνας σέντερ πάτησε παρκέ μετά από 357 μέρες στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Ρέθυμνο.
Τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 20 Οκτώβρη του 2018.
Τότε αγωνίστηκε στο ματς της ΑΕΚ με το Ρέθυμνο.
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Ο Βασίλης Καββαδάς πάτησε ξανά παρκέ μετά από 357 μέρες και το ματς της ΑΕΚ με το Ρέθυμνο στις 20 Οκτώβρη του 2018.
Επέστρεψε στη δράση ο Βασίλης Καββαδάς.
Ο Έλληνας σέντερ πάτησε παρκέ μετά από 357 μέρες στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Ρέθυμνο.
Τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 20 Οκτώβρη του 2018.
Τότε αγωνίστηκε στο ματς της ΑΕΚ με το Ρέθυμνο.