ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • FOOTBALL LEAGUE
  • LIGUE 1
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • LEGA A
  • LIGA ENDESA
  • SUPER LEAGUE 2

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2

    vs

    ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -

    vs

    ΠΑΟΚ -

    PRE-MATCH

  • ΟΦΗ -

    vs

    ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΡΗΣ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    MANCHESTER CITY 0

    vs

    WOLVES 0

    LIVE MATCH

  • NEWCASTLE UNITED -

    vs

    MANCHESTER UNITED -

    PRE-MATCH

  • FC BARCELONA -

    vs

    SEVILLA FC -

    PRE-MATCH

  • INTER -

    vs

    JUVENTUS -

    PRE-MATCH

  • ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΚΟΛΟΣΣΟΣ -

    PRE-MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΠαναθηναϊκός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ράις, επιστροφή Παππά στην 12άδα

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ράις, επιστροφή Παππά στην 12άδα

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ράις, επιστροφή Παππά στην 12άδα

Ο Ταϊρίς Ράις έμεινε εκτός 12άδας από το ματς με το Λαύριο και τη θέση του πήρε ο Νίκος Παππάς.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει γαστρεντερίτιδα και δεν είναι έτοιμος να πάρει μέρος στο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League. 

Αντίθετα, σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφει στην 12άδα ο Νίκος Παππάς. 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

«Μάγος» Ράις στο TOP 10 της Euroleague! (vid)

Μπάσκετ

Παπαγιάννης στη Euroleague Greece: «Δεν με εξέπληξε ο Γκιστ, πήραμε μεγάλο μάθημα»

Μπάσκετ

Ράις: «Κάναμε αυτό που έπρεπε»

Μπάσκετ

Παναθηναϊκός: Εκτός 12άδας ο Παππάς με Ερυθρό Αστέρα

Μπάσκετ

Ράις: «Βελτιώσαμε την άμυνα και τα ριμπάουντ»

Μπάσκετ

Mε παπούτσια Αντετοκούνμπο ο Παππάς (pic)

Best of internet