Παναθηναϊκός: Χωρίς Ράις, επιστροφή Παππά στην 12άδα

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει γαστρεντερίτιδα και δεν είναι έτοιμος να πάρει μέρος στο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League.
Αντίθετα, σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφει στην 12άδα ο Νίκος Παππάς.
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
MANCHESTER CITY 0vs
WOLVES 0
NEWCASTLE UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
FC BARCELONA -vs
SEVILLA FC -
INTER -vs
JUVENTUS -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELTA DE VIGO 1vs
ATHLETIC BILBAO 0
REAL VALLADOLID -vs
ATLETICO MADRID -
REAL SOCIEDAD -vs
GETAFE CF -
FC BARCELONA -vs
SEVILLA FC -
LIVE
ARSENAL 1vs
AFC BOURNEMOUTH 0
LIVE
SOUTHAMPTON FC 1vs
CHELSEA 3
LIVE
MANCHESTER CITY 0vs
WOLVES 0
NEWCASTLE UNITED -vs
MANCHESTER UNITED -
LIVE
FC BOLOGNA 2vs
LAZIO 2
LIVE
ATALANTA 2vs
LECCE 0
LIVE
AS ROMA 1vs
CAGLIARI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ACF FIORENTINA 1vs
UDINESE 0
TORINO FC -vs
SSC NAPOLI -
INTER -vs
JUVENTUS -
LIVE
VFL WOLFSBURG 0vs
UNION BERLIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
B. MONCHENGLADBACH 5vs
FC AUGSBURG 1
EINTRACHT FRANKFURT -vs
SV WERDER BREMEN -
ΑΕΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 101vs
LOS ANGELES LAKERS 123
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 89vs
ORLANDO MAGIC 125
LIVE
AFYON BELEDIYE 74vs
TURK TELEKOM 74
ΤΕΛΙΚΟ
PINAR KARSIYAKA 80vs
BUYUKCEKMECE 59
OGM ORMANSPOR -vs
BANDIRMA B.I.K. -
FENERBAHCE BEKO -vs
GAZIANTEP -
LIVE
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
LIVE
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 0vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
LIVE
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 2vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 2vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1
LIVE
OSC LILLE 1vs
NIMES OLYMPIQUE 1
STADE RENNES -vs
REIMS -
AS SAINT-ETIENNE -vs
OLYMPIQUE LYON -
LIVE
BESIKTAS 0vs
ALANYASPOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIVASSPOR 3vs
ANKARAGUCU 1
RIZESPOR -vs
TRABZONSPOR -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
LIVE
CSKA MOSCOW 0vs
ROSTOV 1
ΤΕΛΙΚΟ
URAL 1vs
ZENIT ST PETERSBURG 3
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 2vs
ARSENAL TULA 1
FK KRASNODAR -vs
SPARTAK MOSKVA -
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 88vs
ALMA TRIESTE 73
ΤΕΛΙΚΟ
VIRTUS ROMA 97vs
VANOLI BAS. CREMONA 94
OPENJOBMETIS VARESE -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
RED OCTOBER CANTU -vs
REGGIANA -
DE LONGHI TREVISO -vs
ORIORA PISTOIA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 74vs
GRAN CANARIA 75
ΤΕΛΙΚΟ
FUENLABRADA 93vs
ESTUDIANTES 85
VALENCIA -vs
REAL BETIS -
KIROLBET BASKONIA -vs
UNICAJA -
MORABANC ANDORRA -vs
FC BARCELONA -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
Ο Ταϊρίς Ράις έμεινε εκτός 12άδας από το ματς με το Λαύριο και τη θέση του πήρε ο Νίκος Παππάς.
Ο Αμερικανός γκαρντ έχει γαστρεντερίτιδα και δεν είναι έτοιμος να πάρει μέρος στο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League.
Αντίθετα, σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφει στην 12άδα ο Νίκος Παππάς.