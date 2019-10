PAOK basketball official game jersey for the 2019-20 season designed by @erreasport and dedicated to our gone Brothers. R.I.P. Η επίσημη εμφάνιση του #PAOK για την φετινή σεζόν, σχεδιασμένη από την ERREA και αφιερωμένη στους έξι αδικοχαμένους φιλάθλους μας! ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! #PAOK #blackandwhite #rip #paokfamily

