Λάνγκφορντ: «Με χτύπησαν σκόπιμα κι η φανέλα μου σκίστηκε! Πόσο αγαπώ το μπάσκετ»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι με την ΑΕΚ σε παράσταση για έναν ρόλο (89-68) και άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην Basket League απέναντι στην «Ένωση».

Από την πλευρά του ο Κιθ Λάνγκφορντ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 3/9 σουτ εντός πεδιάς, στάθηκε στην άμυνα των «πράσινων»:

«Έγινα 36 αυτόν τον μήνα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς (ήττα), ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας έβαλε πάνω μου τον καλύτερο αμυντικό, έναν βετεράνο 10 ετών στο ΝΒΑ και τον καλύτερο Έλληνα αμυντικό του σε διαφορετικά σημεία του αγώνα. Με χτύπησαν (σκόπιμα) και η φανέλα μου σκίστηκε! Αγαπώ το μπάσκετ! 15ος χρόνος, ΑΕΚ»

I turned 36 this month.. in film from the 1st game (L),the other teams coach assigned the best defender(player),10 yr nba’er, and best domestic defender at different points during the game. I was kicked (intentionally) and my jersey was ripped. Lol I f*ckn luv to hoop..#yr15 #aek

