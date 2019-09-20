ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • LALIGA SANTANDER
  • PREMIER LEAGUE
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • PREMIER LEAGUE
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGUE 1
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΆρης
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Άρης: Φιλικό με τη Sakhalin

Άρης: Φιλικό με τη Sakhalin

Άρης: Φιλικό με τη Sakhalin

O Άρης θα κοντραριστεί με την ρωσική BC Yuhzno Sakhalin σε φιλικό ματς κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».

Με ομάδα από τη Ρωσία θα αναμετρηθεί ο Άρης σε φιλικό.

Ο «Αυτοκράτορας» θα αντιμετωπίσει τη ρωσική BC Yuhzno Sakhalin, σε φιλικό παιχνίδι, που θα γίνει την Κυριακή (22/09), κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Μπερτομέου: «Η ΝΟVA έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Εuroleague!»

Μπάσκετ

Τραυματισμός για τον Ρίμπας

Μπάσκετ

Μπλατ: «Αναρωτιόμουν αν η αρρώστια θα με άφηνε να κάνω πράγματα που αγαπάω» (vid)

Μπάσκετ

Έγινε... φωτογράφος ο Σενγκέλια (pic)

Μπάσκετ

Όλα τα καλάθια και οι ασίστ του Κέμπα στο Παγκόσμιο (vid)

Μπάσκετ

Aνυπομονεί για την έναρξη της Euroleague o Στάουσκας (vid)

Best of internet