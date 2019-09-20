Άρης: Φιλικό με τη Sakhalin

Με ομάδα από τη Ρωσία θα αναμετρηθεί ο Άρης σε φιλικό.
Ο «Αυτοκράτορας» θα αντιμετωπίσει τη ρωσική BC Yuhzno Sakhalin, σε φιλικό παιχνίδι, που θα γίνει την Κυριακή (22/09), κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».
ΤΕΛΙΚΟ
EINTRACHT FRANKFURT 0vs
ARSENAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
APOEL NICOSIA 3vs
DUDELANGE 4
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 4vs
ISTANBUL BASAKSEHIR 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANCHESTER UNITED 1vs
FC ASTANA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC PORTO 2vs
BSC YOUNG BOYS 1
ΤΕΛΙΚΟ
PSV EINDHOVEN 3vs
SPORTING 2
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
FERENCVAROS 1
ΤΕΛΙΚΟ
WOLVES 0vs
SPORTING BRAGA 1
ΤΕΛΙΚΟ
QARABAG AGDAM 0vs
SEVILLA FC 3
ΤΕΛΙΚΟ
RANGERS 1vs
FEYENOORD ROTTERDAM 0
OSASUNA -vs
REAL BETIS -
SOUTHAMPTON FC -vs
AFC BOURNEMOUTH -
CAGLIARI -vs
GENOA CFC -
FC SCHALKE 04 -vs
1. FSV MAINZ 05 -
UFA -vs
SPARTAK MOSKVA -
BALKAN BOTEVGRAD -vs
SODERTELJE -
TSMOKІ MINSK -vs
KAUHAJOKI KARHU -
CSM ORADEA -vs
SZOMBATHELY -
KYIV BASKET -vs
KAPFENBERG BULLS -
BAKKEN BEARS -vs
KERAVNOS STROVOLOU -
LEGIA WARSZAWA -vs
MOBILE PRISHTINA -
DONAR GRONINGEN -vs
LISBOA BENFICA -
FRIBOURG OLYMPIC -vs
INTER BRATISLAVA -
GOZTEPE -vs
KONYASPOR -
RC STRASBOURG -vs
FC NANTES -
O Άρης θα κοντραριστεί με την ρωσική BC Yuhzno Sakhalin σε φιλικό ματς κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».
Με ομάδα από τη Ρωσία θα αναμετρηθεί ο Άρης σε φιλικό.
Ο «Αυτοκράτορας» θα αντιμετωπίσει τη ρωσική BC Yuhzno Sakhalin, σε φιλικό παιχνίδι, που θα γίνει την Κυριακή (22/09), κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».