Mε παπούτσια Αντετοκούνμπο ο Παππάς (pic)

Με signature shoe (Nike Zoom Freak 1) του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα πατάει παρκέ ο Νίκος Παππάς.
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ πόσταρε φωτογραφία στο instagram και έκανε tag τον αδερφό του Greek Freak, Άλεξ.
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Ο Νίκος Παππάς προμηθεύτηκε το signature shoe του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πόσταρε στα social media.
Με signature shoe (Nike Zoom Freak 1) του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα πατάει παρκέ ο Νίκος Παππάς.
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ πόσταρε φωτογραφία στο instagram και έκανε tag τον αδερφό του Greek Freak, Άλεξ.
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