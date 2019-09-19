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Mε παπούτσια Αντετοκούνμπο ο Παππάς (pic)

Mε παπούτσια Αντετοκούνμπο ο Παππάς (pic)

Mε παπούτσια Αντετοκούνμπο ο Παππάς (pic)

Ο Νίκος Παππάς προμηθεύτηκε το signature shoe του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πόσταρε στα social media.

Με signature shoe (Nike Zoom Freak 1) του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα πατάει παρκέ ο Νίκος Παππάς.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ πόσταρε φωτογραφία στο instagram και έκανε tag τον αδερφό του Greek Freak, Άλεξ.

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