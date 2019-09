Ο Νόρις συγκινήθηκε που συνάντησε τον Κορωνιό (pic)

Ο Όντι Νόρις με αφορμή την παρουσία του στην γιορτή του Νίκου Γκάλη στην Κω, πέρασε και από την παλιά του γειτονιά.

Ο Αμερικάνος βετεράνος σέντερ βρέθηκε στο Περιστέρι, επισκέφτηκε το γήπεδο και μεταξύ άλλων συνάντησε και τον Άγγελο Κορωνιό με τον οποίον υπήρξαν συμπαίκτες.

Ο Νόρις συγκινήθηκε και ανέβασε την σχετική ανάρτηση στο twitter.

It's been 20+ years since I've seen my good friend AK by Aggelos Koronios #aggeloskoronios @korwnios today we have a great reunión, I wished I could have played with him more than one year at @peristeribc pic.twitter.com/quQLUXUFBa

— Audie Norris (@atomicdog14) September 18, 2019