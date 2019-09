Ο Προμηθέας επικράτησε του Λαυρίου για καλό σκοπό

Η ενημέρωση του Προμηθέα αναφέρει: «Την φιλική νίκη με 83-71 επί του Λαυρίου πήρε ο Προμηθέας στο κλειστό γυμναστήριο Κορίνθου, σ’ ένα παιχνίδι που διοργάνωσε ο Κ.Α.Ο. Κορίνθου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού οι φίλαθλοι που γέμισαν το γήπεδο πρόσφεραν χρήματα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child», για την ενίσχυση των 39 παιδιών που φιλοξενούνται στο Σπίτι του "Χαμόγελου του Παιδιού" στην Αρχαία Κόρινθο.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν κι ένα extra πεντάλεπτο, στο οποίο αγωνίστηκαν κυρίως οι νεαρότεροι παίκτες, με το τελικό σκορ να είναι 93-77 υπέρ του Προμηθέα.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 39-29 (ημιχ.), 61-53, 83-71.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): Μπαζίνας 3 (1), Καφέζας 3 (1), Ellis 8 , Μαντζούκας 2, Αγραβάνης 10 (1), Lowery 15 (5), Κατσίβελης 7 (1), Fieler 4, Μπόγρης, Babb 8 (2), Lypovyy 13 (3), Κασελάκης 10 (1), Κουρουπάκης,

Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ (Σερέλης): Μιχαλούτσος, Γουότσον 12 (2), Ντε Κόζι 16 (2), Μουράτος 7, Λεγκίκας 9 (3), Ερμείδης 1, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1), Τσιώκος 4, Περράκης 5 (1), Τσούκου 3, Αουτλόου 3 (1), Ντέιβις 4.