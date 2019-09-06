Mάικλ Ντίξον σε ΑΕΚ: «Χρειάζεστε και άλλον point guard» (pic)

Έπαιξε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2016-17 και δεν ξεχνά την «Βασίλισσα».
Οι κιτρινόμαυροι έκαναν γνωστά τα νούμερα που θα φορούν οι παίκτες τους τη νέα σεζόν, με τον Μάικλ Ντίξον να σχολιάζει πως η ομάδα χρειάζεται ακόμα έναν point guard.
Δείτε τι ανέβασε
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ 79vs
ΡΩΣΙΑ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΓΗΡΙΑ 83vs
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΓΚΟΛΑ 62vs
ΙΡAΝ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΑ 90vs
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 47
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΔ ΚΙΝΑΣ 77vs
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 87vs
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΥΝΗΣΙΑ 86vs
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 67vs
ΙΤΑΛΙΑ 60
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
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ΝΙΓΗΡΙΑ 83vs
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 66
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ΑΝΓΚΟΛΑ 62vs
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LIVE
SV GUSSING 1vs
RAPID WIEN 9
ΤΕΛΙΚΟ
ENERGIE COTTBUS 0vs
BORUSSIA DORTMUND 5
ΤΕΛΙΚΟ
FC SCHALKE 04 2vs
VIKTORIA KOLN 4
ΤΕΛΙΚΟ
ASK MANNERSDORF 0vs
AUSTRIA WIEN 8
EINTRACHT FRANKFURT -vs
CHEMIE LEIPZIG -
VIRTUS ENTELLA -vs
GENOA CFC -
ΤΕΛΙΚΟ
AZARENKA/BARTY 2vs
KUZMOVA/SASNOVICH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELINA SVITOLINA 0vs
SERENA WILLIAMS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BELINDA BENCIC 0vs
BIANCA ANDREESCU 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 0
MERTENS/SABALENKA -vs
DOLEHIDE/KING -
DANIIL MEDVEDEV -vs
GRIGOR DIMITROV -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ 1vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΘΟΝΙΑ 1vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 2
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
SUTTON COMMON ROVERS -vs
BEACONSFIELD SYCOB -
Η ΑΕΚ έκανε γνωστά τα νούμερα των παικτών της για τη φετινή σεζόν και ο πρώην παίκτης της, Μάικλ Ντίξον δεν δίστασε να σχολιάσει στην ανάρτηση.
Έπαιξε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2016-17 και δεν ξεχνά την «Βασίλισσα».
Οι κιτρινόμαυροι έκαναν γνωστά τα νούμερα που θα φορούν οι παίκτες τους τη νέα σεζόν, με τον Μάικλ Ντίξον να σχολιάζει πως η ομάδα χρειάζεται ακόμα έναν point guard.
Δείτε τι ανέβασε