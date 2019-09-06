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Mάικλ Ντίξον σε ΑΕΚ: «Χρειάζεστε και άλλον point guard» (pic)

Mάικλ Ντίξον σε ΑΕΚ: «Χρειάζεστε και άλλον point guard» (pic)

Mάικλ Ντίξον σε ΑΕΚ: «Χρειάζεστε και άλλον point guard» (pic)

Η ΑΕΚ έκανε γνωστά τα νούμερα των παικτών της για τη φετινή σεζόν και ο πρώην παίκτης της, Μάικλ Ντίξον δεν δίστασε να σχολιάσει στην ανάρτηση.

Έπαιξε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2016-17 και δεν ξεχνά την «Βασίλισσα».

Οι κιτρινόμαυροι έκαναν γνωστά τα νούμερα που θα φορούν οι παίκτες τους τη νέα σεζόν, με τον Μάικλ Ντίξον να σχολιάζει πως η ομάδα χρειάζεται ακόμα έναν point guard.

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