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ΑΕΚ: Στιγμές από το φιλικό με το Ρέθυμνο (vid)

ΑΕΚ: Στιγμές από το φιλικό με το Ρέθυμνο (vid)

ΑΕΚ: Στιγμές από το φιλικό με το Ρέθυμνο (vid)

H AEK επικράτησε δύσκολα του Ρεθύμνου σε φιλικό ματς και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε μια... μικρή γεύση από τα όσα συνέβησαν στη Νέα Πεντέλη. 

Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ στη νίκη της Ένωσης έχοντας 20 πόντους ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Χρυσικόπουλου.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι έγινε εντός και εκτός παρκέ.

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