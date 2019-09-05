ΑΕΚ: Στιγμές από το φιλικό με το Ρέθυμνο (vid)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ στη νίκη της Ένωσης έχοντας 20 πόντους ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Χρυσικόπουλου.
Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι έγινε εντός και εκτός παρκέ.
ΤΕΛΙΚΟ
LITHUANIA 82vs
AUSTRALIA 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 103vs
NEW ZEALAND 97
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINICAN REPUBLIC 56vs
FRANCE 90
ΤΕΛΙΚΟ
USA 98vs
JAPAN 45
ΤΕΛΙΚΟ
TURKEY 76vs
CZECH REPUBLIC 91
ΤΕΛΙΚΟ
BRAZIL 84vs
MONTENEGRO 73
ΤΕΛΙΚΟ
CANADA 82vs
SENEGAL 60
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 96vs
JORDAN 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 77vs
SERBIA 92
ΑΝΓΚΟΛΑ -vs
ΙΡAΝ -
ΝΙΓΗΡΙΑ -vs
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ -
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ -
ΛΔ ΚΙΝΑΣ -vs
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ -
ΤΥΝΗΣΙΑ -vs
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ -
ΙΣΠΑΝΙΑ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
AZARENKA/BARTY -vs
KUZMOVA/SASNOVICH -
ELINA SVITOLINA -vs
SERENA WILLIAMS -
BELINDA BENCIC -vs
BIANCA ANDREESCU -
MERTENS/SABALENKA -vs
DOLEHIDE/KING -
DANIIL MEDVEDEV -vs
GRIGOR DIMITROV -
ENERGIE COTTBUS -vs
BORUSSIA DORTMUND -
ASK MANNERSDORF -vs
AUSTRIA WIEN -
FC SCHALKE 04 -vs
VIKTORIA KOLN -
SV GUSSING -vs
RAPID WIEN -
VIRTUS ENTELLA -vs
GENOA CFC -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
CHEMIE LEIPZIG -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
SUTTON COMMON ROVERS -vs
BEACONSFIELD SYCOB -
H AEK επικράτησε δύσκολα του Ρεθύμνου σε φιλικό ματς και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε μια... μικρή γεύση από τα όσα συνέβησαν στη Νέα Πεντέλη.
Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ στη νίκη της Ένωσης έχοντας 20 πόντους ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Χρυσικόπουλου.
Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τι έγινε εντός και εκτός παρκέ.