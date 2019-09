Ο Άαρον Μπεστ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και αναμένεται στην Θεσσαλονίκη, για να ενισχύσει τον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο παίκτης είναι πανέτοιμος για τις... πτήσεις του και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζει τον κόσμο του γι' αυτό.

Aaron Best will land in Thessaloniki in Friday

Get ready for his... flights during the season pic.twitter.com/xwSSjPUzY1

— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 3, 2019