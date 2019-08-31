Παναθηναϊκός: Με... καταπράσινο κλειδί ο Ουάιλι! (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το κλειδί που θα έχει το οποίο και παρουσίασε στις InstaStories του. Πιθανολογούμε ότι θα είναι για την εξώπορτα του σπιτιού του!
ΤΕΛΙΚΟ
ANGOLA 59vs
SERBIA 105
ΤΕΛΙΚΟ
POLAND 80vs
VENEZUELA 69
ΤΕΛΙΚΟ
IRAN 81vs
PUERTO RICO 83
ΤΕΛΙΚΟ
RUSSIA 82vs
NIGERIA 77
ΤΕΛΙΚΟ
PHILIPPINES 62vs
ITALY 108
ΤΕΛΙΚΟ
IVORY COAST 55vs
CHINA PR 70
ΤΕΛΙΚΟ
ARGENTINA 95vs
KOREA REPUBLIC 69
ΤΕΛΙΚΟ
SPAIN 101vs
TUNISIA 62
CANADA -vs
AUSTRALIA -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
MONTENEGRO -
CZECH REPUBLIC -vs
USA -
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
VOLOS NFC -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
LIVE
WEST HAM UNITED 1vs
NORWICH CITY 0
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LEICESTER CITY 2vs
AFC BOURNEMOUTH 1
LIVE
NEWCASTLE UNITED 1vs
WATFORD FC 1
LIVE
CRYSTAL PALACE 0vs
ASTON VILLA 0
LIVE
MANCHESTER CITY 2vs
BRIGHTON & HOVE 0
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CHELSEA 2vs
SHEFFIELD UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 1vs
MANCHESTER UNITED 1
BURNLEY FC -vs
LIVERPOOL FC -
LIVE
VFL WOLFSBURG 1vs
PADERBORN 07 1
LIVE
BAYERN MUNCHEN 4vs
1. FSV MAINZ 05 1
LIVE
SC FREIBURG 1vs
1. FC KOLN 1
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FC SCHALKE 04 2vs
HERTHA BSC 0
LIVE
BAYER 04 LEVERKUSEN 0vs
TSG 1899 HOFFENHEIM 0
UNION BERLIN -vs
BORUSSIA DORTMUND -
LIVE
LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
ROSTOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
UFA 1vs
ORENBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
RUBIN KAZAN 0vs
FK SOCHI 3
AKHMAT GROZNY -vs
TAMBOV -
ΤΕΛΙΚΟ
DZALAMIDZE/RYBAKINA 1vs
SAKKARI/TOMLJANOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWCZYK/SALISBURY 2vs
BAPTISTE/BROOKSBY 0
ΤΕΛΙΚΟ
EVANS/NORRIE 2vs
PUETZ/STRUFF 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRIGOR DIMITROV 3vs
KAMIL MAJCHRZAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINIK KOEPFER 3vs
NIKOLOZ BASILASHVILI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 2vs
VANDEWEGHE/CRESSY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ADAMCZAK/HAN 0vs
PAVLYUCH./SEVASTOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
MUCHOVA/TEICHMANN 2vs
LISTER/VORACOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
COLLINS/PEREZ 2vs
STOSUR/ZHANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
MARTINEZ/SKUPSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
GROENEFELD/SCHUURS 2vs
CORNET/FERRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOFIA KENIN 0vs
MADISON KEYS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELINA SVITOLINA 2vs
DAYANA YASTREMSKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/JURAK 0vs
DABROWSKI/PAVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
FELICIANO LOPEZ 1vs
DANIIL MEDVEDEV 3
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAK DJOKOVIC 3vs
DENIS KUDLA 0
TAYLOR TOWNSEND -vs
M. CIRSTEA SORANA -
LINETTE/SWIATEK -vs
HSIEH/STRYCOVA -
GRANOLLERS/ZEBALLOS -vs
KING/REESE -
DAMM/KODAT -vs
KRAWIETZ/MIES -
KOVALIK/RAMOS -vs
KUBOT/MELO -
ELISE MERTENS -vs
ANDREA PETKOVIC -
BABOS/MLADENOVIC -vs
ALEXANDRO/KALASHNIKO -
JAKUPOVIC/SANTAMARIA -vs
DUAN/ZHENG -
MEKTIC/SKUGOR -vs
BAMBRIDGE/MCLACHLAN -
CAROLINE WOZNIACKI -vs
BIANCA ANDREESCU -
JULIA GOERGES -vs
KIKI BERTENS -
BERANKIS/LONDERO -vs
MURRAY/SKUPSKI -
KRISTIE AHN -vs
JELENA OSTAPENKO -
KONTINEN/PEERS -vs
MAYER/SOUSA -
KECMANOVIC/RUUD -vs
KLAASEN/VENUS -
YULIA PUTINTSEVA -vs
DONNA VEKIC -
DOLEHIDE/KING -vs
JABEUR/STOLLAR -
SOCK/WITHROW -vs
KRAJICEK/ROGER-V. -
KICHENOK/SPEARS -vs
AZARENKA/BARTY -
ALBOT/JAZIRI -vs
CHARDY/MARTIN -
SAKKARI/TOMLJANOVIC -vs
FRIEDSAM/SIEGEMUND -
CHUNG HYEON -vs
RAFAEL NADAL -
JOHN ISNER -vs
MARIN CILIC -
ALEXANDER ZVEREV -vs
ALJAZ BEDENE -
AOYAMA/KRUNIC -vs
COLLINS/PEREZ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ALEXANDER BUBLIK -
CABAL/FARAH -vs
EVANS/NORRIE -
HRADECKA/SITAK -vs
OLARU/SKUGOR -
GROENEFELD/SCHUURS -vs
GUARACHI/PERA -
BRADY/KUDLA -vs
VLIEGEN/ZHENG -
DE MINAUR/REID -vs
RAM/SALISBURY -
PAVIC/SOARES -vs
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CHAN/CHAN -vs
KENIN/MARIA -
MUCHOVA/TEICHMANN -vs
MERTENS/SABALENKA -
PUIG/YASTREMSKA -vs
KALINSKAYA/PUTINTSEV -
MATTEO BERRETTINI -vs
ALEXEI POPYRIN -
CARRENO/LOPEZ -vs
HSIEH/RUNGKAT -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
OSUIGWE/TOWNSEND -
DABROWSKI/XU -vs
AHN/MCHALE -
ROSOLSKA/MEKTIC -vs
SPEARS/BOPANNA -
DUAN/DEMOLINER -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
CHRISTIAN/CERRETANI -vs
STOSUR/RAM -
SCHUURS/KONTINEN -vs
MUHAMMAD/KRAJICEK -
CHAN/VENUS -vs
KRAWCZYK/SALISBURY -
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
ZHANG/PEERS -
COLLINS/MONROE -vs
CARTER/WITHROW -
CARBALLES B/DELBONIS -vs
BRYAN/BRYAN -
DIEGO SCHWARTZMAN -vs
TENNYS SANDGREN -
ELASSONA -vs
ΤΗΛΥΚΡAΤΗΣ -
OSASUNA -vs
FC BARCELONA -
GETAFE CF -vs
DEPORTIVO ALAVES -
LEVANTE UD -vs
REAL VALLADOLID -
REAL BETIS -vs
CD LEGANES -
OLYMPIQUE LYON -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
TOULOUSE FC -vs
AMIENS SC -
ANGERS SCO -vs
DIJON FCO -
NIMES OLYMPIQUE -vs
BREST -
FC NANTES -vs
MONTPELLIER HSC -
AC MILAN -vs
BRESCIA -
JUVENTUS -vs
SSC NAPOLI -
KONYASPOR -vs
ANTALYASPOR -
BESIKTAS -vs
RIZESPOR -
GOZTEPE -vs
DENIZLISPOR -
Ο Τζέικομπ Ουάιλι παρουσίασε το κλειδί του στα social media το οποίο είναι... καταπράσινο και με τριφύλλια!
Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το κλειδί που θα έχει το οποίο και παρουσίασε στις InstaStories του. Πιθανολογούμε ότι θα είναι για την εξώπορτα του σπιτιού του!