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Παναθηναϊκός: Με... καταπράσινο κλειδί ο Ουάιλι! (pic)

Παναθηναϊκός: Με... καταπράσινο κλειδί ο Ουάιλι! (pic)

Παναθηναϊκός: Με... καταπράσινο κλειδί ο Ουάιλι! (pic)

Ο Τζέικομπ Ουάιλι παρουσίασε το κλειδί του στα social media το οποίο είναι... καταπράσινο και με τριφύλλια! 

Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το κλειδί που θα έχει το οποίο και παρουσίασε στις InstaStories του. Πιθανολογούμε ότι θα είναι για την εξώπορτα του σπιτιού του! 

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