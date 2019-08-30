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ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΑΕΚ

Αγγελόπουλος: «Έχω καλό προαίσθημα για τη νέα χρονιά» (vid)

Αγγελόπουλος: «Έχω καλό προαίσθημα για τη νέα χρονιά» (vid)

Αγγελόπουλος: «Έχω καλό προαίσθημα για τη νέα χρονιά» (vid)

Ο Μάκης Αγγελόπουλος βρίσκεται δίπλα στην ομάδα της ΑΕΚ που κάνει προετοιμασία στην Πορταρία και στο περιθώριο της προπόνησης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα σεζόν. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ: Κάτια Πετροπούλου

«Έχω καλό προαίσθημα για φέτος. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάντα η αγορά βρίσκει τρόπο να καλύπτει τα κενά. Είμαι αισιόδοξος» ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.

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