Αγγελόπουλος: «Έχω καλό προαίσθημα για τη νέα χρονιά» (vid)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ: Κάτια Πετροπούλου
«Έχω καλό προαίσθημα για φέτος. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάντα η αγορά βρίσκει τρόπο να καλύπτει τα κενά. Είμαι αισιόδοξος» ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.
ANGOLA -vs
SERBIA -
POLAND -vs
VENEZUELA -
IRAN -vs
PUERTO RICO -
RUSSIA -vs
NIGERIA -
PHILIPPINES -vs
ITALY -
IVORY COAST -vs
CHINA PR -
ARGENTINA -vs
KOREA REPUBLIC -
SPAIN -vs
TUNISIA -
CANADA -vs
AUSTRALIA -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
MONTENEGRO -
CZECH REPUBLIC -vs
USA -
LIVE
MATTEK-SANDS/VANDEWEGHE 1vs
LINETTE/SWIATEK 1
LIVE
ALEX DE MINAUR 2vs
KEI NISHIKORI 1
LIVE
AREVALO/O'MARA 1vs
PAIRE/ZVEREV 1
LIVE
PAVIC/SOARES 0vs
GARIN/JARRY 1
LIVE
BRADY/RISKE 0vs
OLARU/YANG 1
LIVE
DURAN/PAES 0vs
KECMANOVIC/RUUD 1
LIVE
AHN/MCHALE 1vs
BAPTISTE/NAVARRO 0
LIVE
PETRA MARTIC 0vs
ANASTASIJA SEVASTOVA 0
LIVE
DABROWSKI/XU 1vs
MAROZAVA/SREBOTNIK 0
LIVE
JAKUPOVIC/SANTAMARIA 1vs
DI LORENZO/LI 0
LIVE
CABAL/FARAH 0vs
CUEVAS/JOHNSON 0
LIVE
ANDREESCU/FICHMAN 0vs
OSUIGWE/TOWNSEND 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAIA KANEPI 0vs
DONNA VEKIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/PEERS 2vs
GONZALEZ/QUERESHI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 0vs
KRISTIE AHN 2
ΤΕΛΙΚΟ
HENRI LAAKSONEN 0vs
DENIS SHAPOVALOV 3
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREY RUBLEV 1vs
GILLES SIMON 0
ΤΕΛΙΚΟ
GALLOWAY/LAMMONS 0vs
MURRAY/SKUPSKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELICHAR/PESCHKE 2vs
HIBINO/KATO 0
ΤΕΛΙΚΟ
HOZUMI/NINOMIYA 1vs
GUARACHI/PERA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DIEGO SCHWARTZMAN 3vs
EGOR GERASIMOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANTOINE HOANG 0vs
NICK KYRGIOS 3
ΤΕΛΙΚΟ
HARRISON/QUERREY 0vs
RAM/SALISBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
TENNYS SANDGREN 3vs
VASEK POSPISIL 1
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
MARIUS COPIL 0
ΤΕΛΙΚΟ
JEBAVY/MIDDELKOOP 0vs
HAASE/KOOLHOF 2
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWCZYK/PEGULA 1vs
DOLEHIDE/KING 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAMBRIDGE/MCLACHLAN 2vs
KWIATKOWSKI/RUBIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FERNANDO VERDASCO 2vs
CHUNG HYEON 3
ΤΕΛΙΚΟ
CORI GAUFF 2vs
TIMEA BABOS 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAROLINE WOZNIACKI 2vs
R. COLLINS DANIELLE 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRANOLLERS/ZEBALLOS 2vs
GILLE/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
KLEPAC/SKUPSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRUEGER/SMYCZEK 0vs
DAMM/KODAT 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARTIN/ATAWO 2vs
GROENEFEL/MARACH 1
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/CARTER 0vs
KICHENOK/SPEARS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARRUABARRENA/CHRIST. 0vs
DUAN/ZHENG 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEMOLINER/INGLOT 0vs
KRAWIETZ/MIES 2
ΤΕΛΙΚΟ
THANASI KOKKINAKIS 0vs
RAFAEL NADAL 1
ΤΕΛΙΚΟ
FORBES/NOEL 0vs
GOLUBIC/SORRIBES 2
ΤΕΛΙΚΟ
CEDRIK-MARCEL STEBE 1vs
MARIN CILIC 3
ΤΕΛΙΚΟ
DODIG/POLASEK 0vs
SOCK/WITHROW 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOLCHANOV/SITAK 0vs
KUBOT/MELO 2
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/LARSSON 0vs
KUZMOVA/SASNOVICH 2
ΤΕΛΙΚΟ
DAVIS/SANCHEZ 0vs
HSIEH/STRYCOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERANKIS/LONDERO 2vs
CRESSY/SMITH 1
ΤΕΛΙΚΟ
AOYAMA/KRUNIC 2vs
PETERSON/ZIDANSEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
FRIEDSAM/SIEGEMUND 2vs
KUDERMETOVA/VOSKOBO. 0
ΤΕΛΙΚΟ
MEKTIC/SKUGOR 2vs
SMITH/THOMPSON 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/ROSOLSKA 2vs
JURAK/MARTINEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/WANG 0vs
MERTENS/SABALENKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ONS JABEUR 1vs
KAROLINA PLISKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRENGLE/SHIBAHARA 1vs
ALEXANDRO/KALASHNIKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROGER FEDERER 3vs
DANIEL EVANS 0
MARIA SAKKARI -vs
ASHLEIGH BARTY -
PABLO CARRENO-BUSTA -vs
DAVID GOFFIN -
MARACH/MELZER -vs
KUKUSHKIN/RUBLEV -
SERENA WILLIAMS -vs
KAROLINA MUCHOVA -
ATAWO/MUHAMMAD -vs
KASATKINA/KONTAVEIT -
HERBERT/MAHUT -vs
BOPANNA/SHAPOVALOV -
BABOS/MLADENOVIC -vs
MOORE/OLMOS -
HURKACZ/POSPISIL -vs
BRYAN/BRYAN -
DUAN/DEMOLINER -vs
SIEGEMUND/MIES -
BUBLIK/MILLMAN -vs
KING/REESE -
JOHANNA KONTA -vs
SHUAI ZHANG -
CHARDY/MARTIN -vs
ROJER/TECAU -
MONROE/SANDGREN -vs
ALBOT/JAZIRI -
GAUFF/MCNALLY -vs
GOERGES/SINIAKOVA -
STANISLAS WAWRINKA -vs
PAOLO LORENZI -
MANNARINO/SIMON -vs
KLAASEN/VENUS -
GASPARYAN/NICULESCU -vs
AZARENKA/BARTY -
MELICHAR/SOARES -vs
HSIEH CHENG/HSIEH -
JABEUR/STOLLAR -vs
HRADECKA/KLEPAC -
FIONA FERRO -vs
WANG QIANG -
DZALAMIDZE/RYBAKINA -vs
SAKKARI/TOMLJANOVIC -
MCHALE/HARRISON -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
CECCHINATO/SEPPI -vs
ANDUJAR/VERDASCO -
KICHENOK/OSTAPENKO -vs
KOZLOVA/POTAPOVA -
DANIELL/SKUPSKI -vs
COPIL/KYRGIOS -
GRIGOR DIMITROV -vs
KAMIL MAJCHRZAK -
PELLA/SCHWARTZMAN -vs
DE MINAUR/REID -
EVANS/NORRIE -vs
PUETZ/STRUFF -
ADAMCZAK/HAN -vs
PAVLYUCH./SEVASTOVA -
KRAWCZYK/SALISBURY -vs
BAPTISTE/BROOKSBY -
DOMINIK KOEPFER -vs
NIKOLOZ BASILASHVILI -
COLLINS/PEREZ -vs
STOSUR/ZHANG -
CHAN/DODIG -vs
MARTINEZ/SKUPSKI -
MUCHOVA/TEICHMANN -vs
LISTER/VORACOVA -
HALEP/TECAU -vs
DABROWSKI/PAVIC -
LIVE
KRYLIA SOVETOV 0vs
DINAMO MOSKVA 0
LIVE
KAYSERISPOR 0vs
GALATASARAY 0
LIVE
KASIMPASA 0vs
ANKARAGUCU 0
SEVILLA FC -vs
CELTA DE VIGO -
ATHLETIC BILBAO -vs
REAL SOCIEDAD -
B. MONCHENGLADBACH -vs
RB LEIPZIG -
FC METZ -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
FC BOLOGNA -vs
SPAL -
Ο Μάκης Αγγελόπουλος βρίσκεται δίπλα στην ομάδα της ΑΕΚ που κάνει προετοιμασία στην Πορταρία και στο περιθώριο της προπόνησης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα σεζόν.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ: Κάτια Πετροπούλου
«Έχω καλό προαίσθημα για φέτος. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πάντα η αγορά βρίσκει τρόπο να καλύπτει τα κενά. Είμαι αισιόδοξος» ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ.