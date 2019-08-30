ΠΑΟΚ: Με Βιεϊρίνια τα διαρκείας

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια συνηθίζει να βλέπει τα ματς του μπασκετικού ΠΑΟΚ όποτε μπορεί.
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο πρωταγωνιστεί στο video της ΚΑΕ, με το οποίο γίνεται το κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για τα διαρκείας.
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ANGOLA -vs
SERBIA -
POLAND -vs
VENEZUELA -
IRAN -vs
PUERTO RICO -
RUSSIA -vs
NIGERIA -
PHILIPPINES -vs
ITALY -
IVORY COAST -vs
CHINA PR -
ARGENTINA -vs
KOREA REPUBLIC -
SPAIN -vs
TUNISIA -
CANADA -vs
AUSTRALIA -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
MONTENEGRO -
CZECH REPUBLIC -vs
USA -
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/PEERS 2vs
GONZALEZ/QUERESHI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 0vs
KRISTIE AHN 2
ΤΕΛΙΚΟ
HENRI LAAKSONEN 0vs
DENIS SHAPOVALOV 3
ΤΕΛΙΚΟ
KAIA KANEPI 0vs
DONNA VEKIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREY RUBLEV 1vs
GILLES SIMON 0
ΤΕΛΙΚΟ
GALLOWAY/LAMMONS 0vs
MURRAY/SKUPSKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELICHAR/PESCHKE 2vs
HIBINO/KATO 0
ΤΕΛΙΚΟ
DIEGO SCHWARTZMAN 3vs
EGOR GERASIMOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
HOZUMI/NINOMIYA 1vs
GUARACHI/PERA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANTOINE HOANG 0vs
NICK KYRGIOS 3
ΤΕΛΙΚΟ
TENNYS SANDGREN 3vs
VASEK POSPISIL 1
ΤΕΛΙΚΟ
HARRISON/QUERREY 0vs
RAM/SALISBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
MARIUS COPIL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWCZYK/PEGULA 1vs
DOLEHIDE/KING 2
ΤΕΛΙΚΟ
JEBAVY/MIDDELKOOP 0vs
HAASE/KOOLHOF 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAMBRIDGE/MCLACHLAN 2vs
KWIATKOWSKI/RUBIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FERNANDO VERDASCO 2vs
CHUNG HYEON 3
ΤΕΛΙΚΟ
CAROLINE WOZNIACKI 2vs
R. COLLINS DANIELLE 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRANOLLERS/ZEBALLOS 2vs
GILLE/VLIEGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
CORI GAUFF 2vs
TIMEA BABOS 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
KLEPAC/SKUPSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTIN/ATAWO 2vs
GROENEFEL/MARACH 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRUEGER/SMYCZEK 0vs
DAMM/KODAT 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/CARTER 0vs
KICHENOK/SPEARS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARRUABARRENA/CHRIST. 0vs
DUAN/ZHENG 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEMOLINER/INGLOT 0vs
KRAWIETZ/MIES 2
ΤΕΛΙΚΟ
THANASI KOKKINAKIS 0vs
RAFAEL NADAL 1
ΤΕΛΙΚΟ
FORBES/NOEL 0vs
GOLUBIC/SORRIBES 2
ΤΕΛΙΚΟ
CEDRIK-MARCEL STEBE 1vs
MARIN CILIC 3
ΤΕΛΙΚΟ
DODIG/POLASEK 0vs
SOCK/WITHROW 2
BERANKIS/LONDERO -vs
CRESSY/SMITH -
AOYAMA/KRUNIC -vs
PETERSON/ZIDANSEK -
FRIEDSAM/SIEGEMUND -vs
KUDERMETOVA/VOSKOBO. -
ALEX DE MINAUR -vs
KEI NISHIKORI -
MEKTIC/SKUGOR -vs
SMITH/THOMPSON -
PENG/ROSOLSKA -vs
JURAK/MARTINEZ -
BLINKOVA/WANG -vs
MERTENS/SABALENKA -
FLIPKENS/ROGER-VASSE -vs
VANDEWEGHE/CRESSY -
BRENGLE/SHIBAHARA -vs
ALEXANDRO/KALASHNIKO -
ELISE MERTENS -vs
ANDREA PETKOVIC -
MOLCHANOV/SITAK -vs
KUBOT/MELO -
FLIPKENS/LARSSON -vs
KUZMOVA/SASNOVICH -
MATTEK-SANDS/VANDEWEGHE -vs
LINETTE/SWIATEK -
ONS JABEUR -vs
KAROLINA PLISKOVA -
DAVIS/SANCHEZ -vs
HSIEH/STRYCOVA -
TAYLOR TOWNSEND -vs
M. CIRSTEA SORANA -
ROGER FEDERER -vs
DANIEL EVANS -
DURAN/PAES -vs
KECMANOVIC/RUUD -
JAKUPOVIC/SANTAMARIA -vs
DI LORENZO/LI -
AREVALO/O'MARA -vs
PAIRE/ZVEREV -
BRADY/RISKE -vs
OLARU/YANG -
PAVIC/SOARES -vs
GARIN/JARRY -
DABROWSKI/XU -vs
MAROZAVA/SREBOTNIK -
MARIA SAKKARI -vs
ASHLEIGH BARTY -
CABAL/FARAH -vs
CUEVAS/JOHNSON -
ANDREESCU/FICHMAN -vs
OSUIGWE/TOWNSEND -
PETRA MARTIC -vs
ANASTASIJA SEVASTOVA -
AHN/MCHALE -vs
BAPTISTE/NAVARRO -
PABLO CARRENO-BUSTA -vs
DAVID GOFFIN -
JOHANNA KONTA -vs
SHUAI ZHANG -
DUAN/DEMOLINER -vs
SIEGEMUND/MIES -
SERENA WILLIAMS -vs
KAROLINA MUCHOVA -
HERBERT/MAHUT -vs
BOPANNA/SHAPOVALOV -
MARACH/MELZER -vs
KUKUSHKIN/RUBLEV -
ATAWO/MUHAMMAD -vs
KASATKINA/KONTAVEIT -
BUBLIK/MILLMAN -vs
KING/REESE -
CHARDY/MARTIN -vs
ROJER/TECAU -
HURKACZ/POSPISIL -vs
BRYAN/BRYAN -
BABOS/MLADENOVIC -vs
MOORE/OLMOS -
MONROE/SANDGREN -vs
ALBOT/JAZIRI -
GAUFF/MCNALLY -vs
GOERGES/SINIAKOVA -
FIONA FERRO -vs
WANG QIANG -
STANISLAS WAWRINKA -vs
PAOLO LORENZI -
GRIGOR DIMITROV -vs
KAMIL MAJCHRZAK -
GASPARYAN/NICULESCU -vs
AZARENKA/BARTY -
MANNARINO/SIMON -vs
KLAASEN/VENUS -
CECCHINATO/SEPPI -vs
ANDUJAR/VERDASCO -
DZALAMIDZE/RYBAKINA -vs
SAKKARI/TOMLJANOVIC -
MELICHAR/SOARES -vs
HSIEH CHENG/HSIEH -
KICHENOK/OSTAPENKO -vs
KOZLOVA/POTAPOVA -
JABEUR/STOLLAR -vs
HRADECKA/KLEPAC -
DANIELL/SKUPSKI -vs
COPIL/KYRGIOS -
PELLA/SCHWARTZMAN -vs
DE MINAUR/REID -
MCHALE/HARRISON -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
DOMINIK KOEPFER -vs
NIKOLOZ BASILASHVILI -
EVANS/NORRIE -vs
PUETZ/STRUFF -
MUCHOVA/TEICHMANN -vs
LISTER/VORACOVA -
KRAWCZYK/SALISBURY -vs
BAPTISTE/BROOKSBY -
ADAMCZAK/HAN -vs
PAVLYUCH./SEVASTOVA -
HALEP/TECAU -vs
DABROWSKI/PAVIC -
COLLINS/PEREZ -vs
STOSUR/ZHANG -
GROENEFELD/SCHUURS -vs
CORNET/FERRO -
CHAN/DODIG -vs
MARTINEZ/SKUPSKI -
KRYLIA SOVETOV -vs
DINAMO MOSKVA -
KASIMPASA -vs
ANKARAGUCU -
KAYSERISPOR -vs
GALATASARAY -
SEVILLA FC -vs
CELTA DE VIGO -
ATHLETIC BILBAO -vs
REAL SOCIEDAD -
B. MONCHENGLADBACH -vs
RB LEIPZIG -
FC BOLOGNA -vs
SPAL -
FC METZ -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τον κόσμο της να προμηθευτεί τα διαρκείας και το Αντελίνο Βιεϊρίνια πρωταγωνιστεί.
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια συνηθίζει να βλέπει τα ματς του μπασκετικού ΠΑΟΚ όποτε μπορεί.
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο πρωταγωνιστεί στο video της ΚΑΕ, με το οποίο γίνεται το κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για τα διαρκείας.
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