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ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Με Βιεϊρίνια τα διαρκείας

ΠΑΟΚ: Με Βιεϊρίνια τα διαρκείας

ΠΑΟΚ: Με Βιεϊρίνια τα διαρκείας

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τον κόσμο της να προμηθευτεί τα διαρκείας και το Αντελίνο Βιεϊρίνια πρωταγωνιστεί.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια συνηθίζει να βλέπει τα ματς του μπασκετικού ΠΑΟΚ όποτε μπορεί.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο πρωταγωνιστεί στο video της ΚΑΕ, με το οποίο γίνεται το κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για τα διαρκείας.

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