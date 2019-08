Όταν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωνε τον Βράνκοβιτς (pic)

Στις 25 Αυγούστου του 1992 ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Στόγιαν Βράνκοβιτς.

Ο Κροάτης σέντερ ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση της Euroleague το 1996.

Οι «πράσινοι» γύρισαν το χρόνο πίσω, 27 ολόκληρα χρόνια και θυμήθηκαν την ξεχωριστή αυτή στιγμή, μέσα από μια φωτογραφία του Βράνκοβιτς με τον Παύλο Γιαννακόπουλο.

#OTD in 1992, one of the most dominant centers that ever played in European courts, Stojan Vrankovic, joined our club! #paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #euroleague #throwback #tb #OnThisDay #nba #basketball pic.twitter.com/zira7pRMBN

