Λοκομοτίβ σε Μπλατ: «Η δουλειά σου είναι έμπνευση για πολλούς»! (pic)

«Μείνε δυνατός, κόουτς Μπλατ! Η δουλειά σου είναι έμπνευση για πολλούς ανθρώπους. Μην τα παρατάς...» ήταν το μήνυμα της «Λόκο» στον Αμερικανοϊσραηλινό κόουτς.

Stay strong, coach Blatt! Your work is an inspiration for many people. Don’t give up! #staystrongcoach pic.twitter.com/VfTLocBXrY

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) August 23, 2019