Πιτίνο: «Ελπίζω να επιστρέψω στους πάγκους σε έξι μήνες» (vid)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ μίλησε για το πρόβλημα του εγγονού του το οποίο είχε αποκαλύψει στο gazzetta.gr θέλοντας να εξηγήσει τους λόγους που δεν παρέμεινε στους «πράσινους» λέγοντας ότι «μόνο 300 άνθρωποι στον κόσμο ζουν με αυτό. Και θέλω να βοηθήσω τον γιο μου και την γυναίκα του ώστε να βρούμε τις απαντήσεις μέσω των καλύτερων γιατρών. Πραγματικά είναι πολύ σπάνιο. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όλες τις γνωριμίες που έκανα τα χρόνια που ήμουν στην προπονητική ώστε να βρούμε έναν γιατρό που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Ευελπιστώ ότι σε έξι μήνες θα είναι τα πάντα καλύτερα και εγώ θα είμαι σε θέση να να επιστρέψω σε κάποια ομάδα».

Μεταξύ άλλων στάθηκε και στο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με το πανεπιστήμιο του Λούιβιλ εξηγώντας εκ νέου ότι δεν είχε καμία ανάμειξη με τα όσα τον κατηγόρησαν και υπογράμμισε ότι ήταν άλλοι οι λόγοι που είχαν οδηγήσει τους ανθρώπους του πανεπιστημίου στην απόλυσή του.

Lesley Visser sat down with Rick Pitino for an exclusive interview. Watch a clip of the interview from tonight’s We Need To Talk. pic.twitter.com/RXb2aGjIIT

— CBS Sports Network (@CBSSportsNet) August 13, 2019