Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ ανακοινώνει τη χορηγική συνεργασία της με το «METROPOLITAN GENERAL», το οποίο και θα αποτελέσει τον «Επίσημο Ιατρικό Υποστηρικτή» των Τμημάτων Ανδρών και Τμημάτων Υποδομής της «Βασίλισσας», για την περίοδο 2019-2020.

Το Metropolitan General, είναι μία από τις μεγαλύτερες και αρτιότερα εξοπλισμένες μονάδες υγείας της χώρας και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και υπεύθυνα οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

Συνεργάζεται με έμπειρους και διεθνώς αναγνωρισμένους ιατρούς ενώ στελεχώνεται από υψηλής επιστημονικής κατάρτισης νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Στο Metropolitan General εφαρμόζονται με ασφάλεια όλες οι νεότερες και πρωτοποριακές μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, γεγονός που το καθιστά κέντρο αναφοράς στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ανακοινώνεται , ότι Διευθυντής του ιατρικού επιτελείου της «Βασίλισσας», αναλαμβάνει ο Dr. Φραγκίσκος Νικ. Ξυπνητός, με άμεσο συνεργάτη τον ιατρό Στέφανο Καϊάφα.

Για 5η συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο συνεχίζουν στην ΑΕΚ Β.C. οι επικεφαλής της «PhysioTeam by Toilos and Psarogiorgos», Σταύρος Τόιλος και Κώστας Ψαρογιώργος, ήτοι οι συνιδρυτές της ομάδας αποκατάστασης της «Βασίλισσας». Φυσιοθεραπευτές της Ομάδας οι Αναστάσιος Μάτσος, Στρατής Λωρίδας.

Βιογραφικό:

Φραγκίσκος Νικ. Ξυπνητός, MD, MSc, PhD

Διευθυντής Ιατρικού Επιτελείου ΑΕΚ BC

Ο κ. Φραγκίσκος Ξυπνητός είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην χειρουργική του ώμου, του αγκώνα, του ισχίου και του γόνατος, με έμφαση στην αρθροσκοπική χειρουργική, στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, στη χρήση συστημάτων πλοήγησης και στην εφαρμογή πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης.

Είναι διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής “Ώμου & Γόνατος” του νοσοκομείου Metropolitan General.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εισήλθε 26ος με τη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων.

Την ειδικότητα της Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας την πραγματοποίησε στη Β’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά τη λήψη της ειδικότητας μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία (Academic Department of Trauma and Orthopaedics Leeds General Infirmary, Epsom & St. Helier University Hospitals, The James Cook University Hospital) για χειρουργική εξειδίκευση, όπου και παρέμεινε για ένα διάστημα 2 ½ ετών.

Ο κ. Φραγκίσκος Ξυπνητός είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός: Άριστα) και κάτοχος Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών – Master στα μεταβολικά νοσήματα των οστών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός: Άριστα).

Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε Ελληνικά και Διεθνή συγγράμματα Ορθοπαιδικής. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι σύμβουλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (reviewer). Επίσης, έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα μετεκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών.

Ο κ. Φραγκίσκος Ξυπνητός είναι επίσης ιατρός της ομάδας μπάσκετ Μελισσίων (ανδρών & γυναικών), ενώ διετέλεσε ιατρός των ομάδων βόλλευ της Αργυρούπολης και της Θέτιδας.

Σταύρος Τόιλος PT, MPhil, DiplAcup, PGCE

Επικεφαλής Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΑΕΚ BC

*Διευθυντής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Metropolitan General

*Συνιδρυτής της επιστημονικής ομάδας αποκατάστασης PhysioTeam by Toilos and Psarogiorgos,

*Φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση Master's στο JM Liverpool University UK στις αθλητικές κακώσεις,

*Πιστοποιημένος Ειδικός Βιοϊατρικός Bελονιστής

*Πιστοποιημένος σε εξειδικευμένες θεραπείες οστεοπαθητικής όπως η σπλαχνική θεραπεία (Barral Institute,USA ) και η κρανιοϊερή θεραπεία (Upledger Institute, USA)

*Πιστοποιημένος κλινικός εκπαιδευτής (PGCE) φοιτητών Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Metropolitan College

*Πολυετής συνεργασία κατά το παρελθόν με την ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά και συνεργασία με το Τμήμα Χάντμπολ της ΑΕΚ και το Ποδόσφαιρο Σάλας της ΑΕΚ, αλλά και με άλλους συλλόγους.

*Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας, της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτών Άκρας Χείρας

Κώστας Ψαρογιώργος

Χειροπρακτικός ΑΕΚ BC

*Διευθυντής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Metropolitan General

*Συνιδρυτής της επιστημονικής ομάδας αποκατάστασης PhysioTeam by Toilos and Psarogiorgos

*Φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση στο Duke University USA στις αθλητικές κακώσεις

*Μετεκπαίδευση στις Η.Π.Α. στην αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης και αθλητικών κακώσεων

*Δίπλωμα Χειροπρακτικής από το Ackerman Institute Sweden (Σουηδία)

*Eξειδίκευση στη θεραπεία του λεμφοιδήματος, Γερμανία

*Πιστοποιημένος Ειδικός Χειροπράκτης

*Πιστοποίηση σε τεχνικές Οστεοπαθητικής.

*Πολυετής συνεργασία κατά το παρελθόν με την ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά και συνεργασία με το Τμήμα Χάντμπολ της ΑΕΚ και το Ποδόσφαιρο Σάλας της ΑΕΚ, αλλά και με άλλους συλλόγους.

*Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας, και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας