Σημαντική βελτίωση στο σώμα του Χαραλαμπόπουλου (pic)

Με πήρε πάλι από το μηδέν, σωματικά αλλά και ψυχολόγικα. Παλέψαμε και με το πόδι μου, που ήταν σε κακή κατάσταση. Μετά από 8 εβδομάδες προπόνησης φτασαμέ εκει που μπορέσαμε. @d.bompas σε ευχαριστώ πολύ για όλα και κυρίως για την υπομονή που είχες μαζί μου . Αυτό είναι μόνο η αρχή. #mytrainerisbetterthanyours

