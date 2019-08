Πήρε Κάιλ Άλμαν το Λαύριο (pic & vid)

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ Λαύριο ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου (02/09/1997) Αμερικανού combo guard (1.92m) Kyle Allman Jr!

NCCA: Ο Kyle Allman Jr αποφοίτησε από το Fullerton California State University το 2019 με Μ.Ο. στην κολεγιακή του καριέρα 13.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 0.8 κλεψίματα και ποσοστό 36% από το τρίποντο.

NCAA Career Highs (ανά στατιστική κατηγορία οι υψηλότερες επιδόσεις του): 40 pts, 9 rebs, 8 asts, 3 stls, 4 blk.

Career awards: All-Big West First Team (2018, 2019), Big West Tournament MVP (2018), Big West Player of the Week (14/11/2016, 8/01/2018, 29/01/2018, 21/01/2019).

Τορόντο Ράπτορς: το καλοκαίρι του 2019 συμμετείχε στο Summer league του Λας Βέγκας με τους Πρωταθλητές του ΝΒΑ, Τορόντο Ράπτορς, όπου σε 1 παιχνίδι είχε 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Nickname (παρατσούκλι): K.J.

Off the Court: Γεννήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης... Είναι γιός του Kyle & της Cynthia Allman...

Favorites include: Jeremy Lamb (basketball player), New York Knicks (basketball team), Kobe Bryant (athlete), J. Cole (musical artist), Forest Whitaker (actor), chicken (food) & Southpaw (movie)».