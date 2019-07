Μπόγρης: «Για μία μπάλα γίνονται όλα, ένα σουτ, ένα όνειρο» (pic)

Για μια μπαλα γινονται ολα, ένα σπριντ, ένα σουτ, ένα όνειρο. Την επιασα πρωτη φορα στα χερια μου 13 χρονων και κατι κολλησε. Αγαπησα αυτο το παιχνιδι και εχω την τυχη να μπορω να το παιζω επαγγελματικα. Μεσα απο αυτο εζησα μοναδικες στιγμες, στιγμές που θα με ακολουθούν πάντα. Χαρές και λύπες. Αλλά στο τέλος αυτες είναι που σε εξελίσσουν και σε διαμορφώνουν σε αυτό που είσαι. Έμαθα ότι παλευω μόνος. Επαιξα σε ομαδες που ονειρευομουν, δουλεψα,παλεψα,εκανα λαθη. Η ζωη δεν τα φερνει παντα οπως τα υπολογιζεις, ο αθλητισμος στο μαθαινει αυτο καθημερινα. Σε μαθαινει να προχωρας μπροστα. Και οσο ευγνωμων και αν ειμαι για οτι εζησα στο παρελθον, αλλο τοσο ευγνωμων ειμαι γι αυτα που θα φερει το μελλον. Οταν οι συνθηκες ειναι ιδανικες, οταν η στηριξη ειναι ακλονητη, επιτρεπει να κανεις μεγαλα ονειρα. Τα καλύτερα έρχονται λοιπον και ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει η ζωή, κύκλους κάνει... #ballislife #dreamer #goingforward #newbegginings #blessed #keepgrinding

