Κάτοικος Ρωσίας θα γίνει ο Ντέβιον Μπέρι.

Σύμφωνα με το Sportando, ο πρώην γκαρντ του Πανιωνίου θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Ενισέι.

Ο Mπέρι έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ομάδα της Νέας Σμύρνης και ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της Βasket League.

Davion Berry has agreed to terms with Enisey Krasnoyarsk, a source @Sportando

