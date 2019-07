Μπέντιλ: «Ανυπόμονος για τον Παναθηναϊκό, πάρτε τα διαρκείας σας»! (vid)

«Γεια σας φανς! Είμαι ο Μπεν Μπέντιλ κι είμαι πολύ περήφανος κι ενθουσιασμένος που ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την δουλειά. Ο Παναθηναϊκός είναι μια φοβερή ομάδα, με σπουδαία ιστορία και νιώθω ευλογημένος που ανήκω σε αυτόν τον οργανισμό.

Πάρτε τα εισιτήρια διαρκείας σας, δείξτε τη στήριξή σας κι εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Go Green!», είπε ο Γκανέζος σέντερ.

Ben Bentil: “I’m very proud and excited to be part of the Panathinaikos family.”#welcome #paobc #panathinaikosbc #euroleague #panathinaikos @EuroLeague pic.twitter.com/bzThZpKn0r

