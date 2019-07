Ουάιλι για Παναθηναϊκό: «Τιμή μου να παίξω σε μια τόσο ιστορική ομάδα» (vid)

Δεν... κρατιέται ο Τζέικομπ Ουάιλι και μετρά αντίστροφα για να έρθει Ελλάδα και να μπει στο κλίμα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Ο πρώην παίκτης της Γκραν Κανάρια έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας και έδειξε πόσο χαρούμενος είναι που θα αγωνίζεται στο... τριφύλλι.

Ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ ανέφερε πως είναι τιμή του που θα φορέσει τη φανέλα μιας τόσο ιστορικής ομάδας όπως ο Παναθηναϊκός.

@Jwiley_24 : “It’s an honor to be part of such a respected and historic club.#welcome #paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #euroleague pic.twitter.com/46sHjPcV8u

