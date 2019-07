Περιστέρι: Ενίσχυση με Μπράιον Μπλέικ (vid)

Η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Brayon “B.J.” Blake!

O Αμερικανός small forward έρχεται από την γερμανική Braunschweig και θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020!

Who is who Γεννημένος στις 8 Δεκεμβρίου του 1995 στο Seatle των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Brayon Blake αγωνίστηκε στο University of Idaho όπου την σεζόν 2017-2018 μέτρησε κατά μέσο όρο σε 31 αγώνες του NCAA, 17 πόντους με 45.2% ποσοστό ευστοχίας από το τρίποντο, ενώ είχε επίσης, 9.6 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα.

Το καλοκαίρι του 2018 δήλωσε “διαθέσιμος” για το NBA Draft δίχως όμως να τον επιλέξει κάποια ομάδα, ωστόσο αναζήτησε το συμβόλαιο στο “μαγικό” κόσμο μέσω του summer league, αγωνιζόμενος με τους Cleveland Cavaliers.

Λίγους μήνες μετά, η γερμανική Braunschweig του προσέφερε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Στην BBL έπαιξε 37 αγώνες (34 regular season και τρεις στα playoffs) και σημείωσε 8.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο».