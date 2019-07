Το «τριφύλλι» έκανε την υπέρβαση και κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του Τζίμερ Φριντέτ στην πρόταση που τού έκανε, πυροδοτώντας έτσι ακόμα μια «βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ (μετά την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς από την Μπαρτσελόνα).

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο 30χρονος γκαρντ θα ντυθεί στα πράσινα και το gazzetta.gr θυμίζει το βράδυ που πέτυχε όχι 15, ούτε 25, αλλά... 75 πόντους!

Ο Φριντέτ άρχισε την καριέρα του στους Κινγκς το 2011, αλλά το 2016 και μετά τους Νικς, αποχώρησε από την κορυφαία λίγκα, διότι δεν μπορούσε να καθιερωθεί. Εκείνο τον Αύγουστο, ο δρόμος τον έβγαλε στην Κίνα και τους Shanghai Sharks.

Ήταν, όμως, δύο χρόνια αργότερα που θα έγραφε ιστορία στην CBA, με την εκπληκτική εμφάνισή του κόντρα στους Beijing Dragons.

Ο Αμερικανός ήταν κυριολεκτικά... on fire, καθώς μέτρησε 75 πόντους, σημειώνοντας τους 40 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο! Και όλο αυτό, έχοντας μόλις 7/10 τρίποντα!

Βέβαια, η ομάδα του ηττήθηκε μόλις για ένα πόντο (137-136), με το buzzer beater που πέτυχε ο Πιερ Τζάκσον, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο χάρηκε στο τέλος...

The craziest thing about Jimmer Fredette’s 75 point game is that he made relatively few threes. Almost all floaters in the lane! (And yes, it’s a slow Friday night ...)

It's 2018 and Jimmer Fredette is putting up 75 points in a game in China pic.twitter.com/BziIkDUC03

So...Jimmer Fredette scored 75 points in China today. He had 40 points in the fourth quarter alone.

And his team still lost on a buzzer beater by fellow American Pierre Jackson.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) 11 Νοεμβρίου 2018