Όταν ο Ντουράντ αποθέωνε τον Φριντέτ: «Είναι ο καλύτερος σκόρερ του κόσμου!» (pics)

Την εποχή που ο Αμερικανός σκόρερ αγωνιζόταν στο κολέγιο και πιο συγκεκριμένα στο Brigham Young, ο Κέβιν Ντουράντ έκανε ήδη τη δική του καριέρα στο ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Συγκεκριμένα τη σεζόν 2010-11 όπου ο Φριντέτ μετρούσε 28,9 πόντους και 4,3 ασίστ κατά μέσο όρο, ο KD τον είχε αποθεώσει στο twitter! Είτε ρωτώντας «πόσους πόντους θα σημειώσει ο Φριντέτ; Είναι τέρας!», είτε όταν τον χαρακτήριζε «καλύτερο σκόρερ στον κόσμο».

Μάλιστα η συγκεκριμένη ατάκα έγινε viral μετά από ένα ματς κόντρα στο San Diego, όταν είχε πετύχει ο Φριντέτ 43 πόντους με 5/8 τρίποντα. Εκείνη τη σεζόν (2010-11) είχε career high στο NCAA με 52 πόντους απέναντι στο New Mexico (7/14τρίπ.)

Jimmer Fredette is the best scorer in the world!!

— Kevin Durant (@KDTrey5) January 27, 2011