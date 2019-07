Παναθηναϊκός κι ΕΟΚ ευχήθηκαν στον Παπαγιάννη (pics)

Ο Γιώργος Παπαγιάννης γίνεται σήμερα 22 ετών και η ΕΟΚ θέλησε να του ευχηθεί μέσω twitter.

Ο Ελληνας σέντερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στην προεπιλογή του Θανάση Σκουρτόπουλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Το ίδιο έκανε όπως ήταν λογικό και ο Παναθηναϊκός.

Happy Βirthday @G_P_06 , wishing you all the best!#paobc #panathinaikos #happybirthday pic.twitter.com/Bz77h2hEEJ

