Οι «πράσινοι» ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter, τα δικά τους συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Συγχαρητήρια @Giannis_An34 ! H κορυφή σου ανήκει! Μας έκανες όλους υπερήφανους» ανέφερε το μήνυμα του Παναθηναϊκού.

Congratulations @Giannis_An34! You reached the top and made us proud!#giannisantetokounmpo #NBAAwards pic.twitter.com/H3IKn3GJ9P

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 25 Ιουνίου 2019