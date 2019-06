«Βόμβες» Εμπάκουε: «Χαράμισα δύο μήνες από τη ζωή μου για μια ομάδα που δεν με πλήρωσε» (pics)

Ο Αμερικανός σέντερ με δύο αναρτήσεις στο twitter, έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαράμισα δύο μήνες από τη ζωή μου για να παίξω σε μια ομάδα η οποία δεν έκανε καν την κίνηση να πληρώσει αυτά που μου χρωστάει. Όμως αν αργήσω σε μια προπόνηση ένα λεπτό, τότε δεν θα είμαι επαγγελματίας».

Wasted two months of my life playing for a team that hasn’t made any effort to pay me what they owe me

— Trevor Mbakwe (@TMbakwe32) 20 Ιουνίου 2019